Quando arrivò sul mercato 42 anni fa, con i suoi quadretti al posto delle righe e la versione editoriale a 16 mesi, fu ritenuta rivoluzionaria e da allora non ha mai smesso di innovarsi. Smemoranda lancia Smemo App, il diario scolastico digitale pensato per gli under 19, cresciuti a pane e smartphone. Non solo un’agenda in cui segnare i compiti e controllare i voti scolastici, ma un luogo virtuale di connessione e scambio di informazioni. Il tutto interconnesso con i più diffusi social network.

Foto: @smemoranda