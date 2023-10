La Cittadella degli Archivi a Milano ospita un nuovo murale: si tratta di un mosaico che celebra Donyale Luna, tra le prime modelle afroamericane e autentica pioniera nella moda.

Un mosaico di 30 metri quadri, composto da quarantaquattromila tessere in pasta di vetro intagliate a mano, è stato svelato oggi a Milano. La nuova opera murale si trova presso la Cittadella degli Archivi, il centro archivistico del Comune di Milano dedicato alla storia della città dal 1802. Si tratta di un omaggio alla prima supermodella nera, Donyale Luna, il cui nome d’arte era Peggy Anne Freeman.

L’idea di creare un mosaico-tributo basato su una fotografia del 1974, che ritrae Donyale Luna a Milano, è stata concepita dal marito, Luigi Cazzaniga, fotografo e autore dello scatto originale. A fornire, poi, l’ispirazione per un’opera murale che fosse tributo tangibile all’eredità e all’importanza di importanza di Donyale nella moda sono stati i nuovi mosaici che adornano le stazioni della metropolitana di New York.

Foto da Ufficio Stampa Comune Milano

“È un grande onore per noi rendere omaggio a una figura ancora troppo poco nota nel nostro Paese”, commenta l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani. “Una donna che ebbe il merito di segnare un cambiamento epocale nel mondo della moda, e non solo. Col suo fascino, così diverso e lontano rispetto alle biondissime modelle dell’epoca, ebbe la capacità di imporsi e imporre un nuovo modello. Anche se sono trascorsi sessant’anni, il messaggio che quest’opera può trasmettere è ancora attuale”.



“Io e mia figlia Dream Diamante siamo entusiasti che il Comune di Milano ricordi Donyale, con cui ho vissuto a Milano e lavorato allo Studio Gozzano in viale Coni Zugna nei primi anni Settanta”, dichiara Luigi Cazzaniga. “Con lei lavoravamo al libro Lunaflylaby, poi rimasto in sospeso, passando nottate e nottate in camera oscura. Erano i giorni della contestazione e partecipammo anche ad alcune mobilitazioni universitarie alla Statale. Sono nato a Milano e per me e Donyale è un grande onore che Cittadella degli Archivi sia riuscita a ricordare il nostro lavoro per questa magnifica città”.

Chi è Donyale Luna, una donna che ha ispirato il mondo

Nata nel 1945 in un sobborgo di Detroit, e scomparsa a Roma a soli 33 anni, Donyale Luna è entrata nella storia come una delle prime modelle afroamericane a sfilare sulle passerelle e la prima ad apparire sulla copertina di una rivista di moda. Il suo ritratto per Vogue UK, scattato dal fotografo David Bailey nel marzo del 1966, segnò un momento epocale nel mondo della moda. Un riconoscimento, questo, che divenne rivoluzionario arrivando in un periodo storico segnato dalle lotte per i diritti civili degli afroamericani, guidate da figure come Martin Luther King.

Foto da Ufficio Stampa Comune Milano

Donyale è stata musa ispiratrice per figure come Andy Warhol, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e molti altri artisti. Il murale appena inaugurato si unisce all’entusiasmo mondiale che circonda il prossimo film dedicato alla vita di Luna, autentica pioniera nel mondo del fashion. Il mosaico (realizzato dall’azienda italiana Ston Srl) rappresenta non solo una celebrazione della moda, ma anche un tributo a una donna che ha aperto nuove strade per le modelle afroamericane e che ha ispirato generazioni successive.

Foto da Ufficio Stampa Comune Milano