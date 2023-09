In occasione del World Tourism Day, un nuovo servizio di Uber – insieme al Touring Club Italiano – vi porta a scoprire i gioielli nascosti delle principali città italiane.

In occasione del World Tourism Day – che si celebra il 27 settembre 2023 – Uber ha annunciato una collaborazione innovativa con il Touring Club Italiano, un’istituzione storica dedicata all’esplorazione e alla promozione del ricco patrimonio culturale e naturale dell’Italia. Fondato nel 1894, il Touring Club Italiano ha sempre avuto come missione quella di promuovere l’esplorazione e la conoscenza delle bellezze italiane attraverso guide, mappe e iniziative culturali. L’associazione, che conta oggi circa 200.000 soci, collabora attivamente con enti e istituzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio italiano.

Questa collaborazione tra Uber e il Touring Club Italiano si concentra su una missione comune: scoprire luoghi storici unici e poco conosciuti nelle principali città italiane. Tra queste Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino, dove il servizio Uber è attivo. Questi luoghi includono ville, musei, chiese e altre destinazioni iconiche che raccontano storie affascinanti e costituiscono vere gemme del patrimonio culturale italiano. Ora, grazie a Uber, sono facilmente raggiungibili.

«La nostra collaborazione mira a offrire un’opportunità senza precedenti per scoprire o riscoprire l’Italia. – dichiara Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia – Grazie all’esperienza e alla passione del Touring Club Italiano, possiamo aiutare residenti e turisti a connettersi con le radici culturali del nostro paese in modo semplice e conveniente».

Uber e Touring Club Italiano: un nuovo servizio in app

A partire dal mese di ottobre, sarà dunque disponibile un nuovo servizio in app. Questo servizio includerà una selezione di destinazioni esclusive, scelte e gestite dagli esperti del Touring Club Italiano. Destinazioni che di fatto fanno parte del patrimonio artistico e culturale delle città italiane e saranno accessibili attraverso il servizio Uber. Gli utenti potranno quindi prenotare corse dirette verso luoghi affascinanti, spesso fuori dai circuiti turistici tradizionali, per vivere un’esperienza autentica e arricchente. Questo accordo rappresenta un nuovo capitolo nella storia di entrambe le organizzazioni, un progetto volto a celebrare e valorizzare le ricchezze dell’Italia. Uber e il Touring Club Italiano invitano appassionati di storia, cultura e viaggi a partecipare a questa straordinaria avventura!