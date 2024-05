Occhi puntati su Forte dei Marmi, il regista di Shall We Dance sbarca in Versilia con la mostra fotografica “Dream Role”

Forte dei Marmi è una delle mete balneari toscane di maggior richiamo per i vip nostrani e non: complice il bel mare, il buon cibo, la movida notturna e i marchi di lusso, il comune lucchese è un po’ la Saint-Tropez italiana e Peter Chelsom vi inaugura la sua prima mostra fotografica, “Dream Role”.

Chelsom e il dream role che vorremmo interpretare

Il regista di note commedie romantiche come “Shall We Dance” o “Serendipity” da qualche anno ha scelto l’Italia – e in particolare la Toscana – come luogo del cuore, del buen retiro e dopo aver girato a Forte dei Marmi il suo primo film in lingua italiana, “Security” nel 2021, si è concentrato sul suo primo amore, la fotografia.

Mai abbandonata nonostante 35 anni di carriera tra l’Inghilterra e Hollywood, la fotografia lo accompagna sin da quando il padre gli regala la prima macchinetta, poco più che un ragazzino, e l’esposizione a Forte dei Marmi, dal 21 giugno al 14 luglio prossimo presso l’iconico Fortino Leopoldo I, ripercorre i suoi luoghi d’infanzia ma anche momenti davanti e dietro le quinte con gli attori con cui ha lavorato, attimi di normalità rubati a persone comuni, sempre con uno sguardo ironico, curioso e divertente.

Jean-Luc Godard diceva che quando si fotografa un volto, si fotografa l’anima che vi è dietro e Chelsom con Dream Role è voluto andare oltre sfidando – in senso buono – alcuni attori come Gary Oldman, Adrian Dunbar e Tara Fitzgerald a immaginare il ruolo dei loro sogni, mettendo in scena quella parte che non hanno mai avuto la possibilità o la fortuna di recitare…

Peterc Chelsom ha invitato anche altri volti noti dello showbiz italiano a confrontarsi con il proprio dream role e il risultato è una raffinata selezione di fotografie dallo stile unico che restituiscono quello sguardo autentico sul mondo che ritroviamo nelle opere del regista, dal cinema alla fotografia.



Foto via Ufficio Stampa