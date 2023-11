La fase finale del contest europeo si svolgerà proprio in questa particolarissima e affascinante città-Stato

Il Tour Music Fest è il perfetto mix fra musica e viaggio: nato 16 anni fa da un’idea di Gianluca Musso, è un contest europeo davvero unico nel suo genere, con un format che prevede un vero e proprio tour nelle principali città europee e una fase finale nella bellissima San Marino, con la proclamazione dei vincitori ma anche con masterclass e grandi eventi live.

Oltre 126.000 artisti partecipanti dalla prima edizione a oggi, 8500 artisti iscritti all’edizione 2023, 700 ore di live audition, 8000 Km percorsi, 33 città europee visitate con le selezioni dal vivo: questi sono solo alcuni dei numeri del Tour Music Fest, che si avvicina ora alla sua fase finale.

Tour Music Fest, la fase finale a San Marino

La finalissima del Tour Music Fest è prevista per il 2 dicembre al Teatro Nuovo di San Marino: ma cosa offre questa particolare città-stato ai visitatori che confluiranno qui per conoscere il vincitore del Fest?

San Marino è uno dei gioielli più affascinanti d’Europa: si erge maestosamente sulle colline dell’Italia settentrionale, offrendo un’affascinante fusione tra storia millenaria e paesaggi mozzafiato. Questa piccola repubblica, incastonata sul monte Titano, è nota non solo per essere uno dei più antichi stati sovrani al mondo ma anche per la sua inconfondibile bellezza e il suo ricco patrimonio culturale.

Con le sue origini che risalgono al 301 d.C., San Marino ha attraversato i secoli mantenendo la sua autonomia e indipendenza, divenendo un simbolo di resilienza e orgoglio nazionale. La città è caratterizzata da una suggestiva combinazione di architettura medievale e panorami collinari, regalando ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso le strette strade lastricate e le antiche torri che dominano il paesaggio.

Le tre imponenti torri, simbolo della Repubblica, svettano sul monte Titano e offrono viste panoramiche che abbracciano le terre circostanti fino al Mar Adriatico. Ma San Marino è molto più di un affascinante skyline: il suo centro storico, patrimonio dell’umanità UNESCO, è un labirinto di vicoli pittoreschi, piazze accoglienti e monumenti intrisi di storia.

Il Palazzo Pubblico, cuore politico della Repubblica, e la Basilica del Santo sono testimoni silenziosi delle vicende e delle tradizioni tramandate di generazione in generazione. L’ospitalità dei suoi abitanti, la cucina deliziosa e l’atmosfera vibrante durante eventi come il Tour Music Fest contribuiscono a rendere San Marino un luogo non solo ricco di storia, ma anche di vita e cultura.

In questa piccola repubblica, ogni pietra racconta una storia e ogni stradina conduce a un nuovo capitolo della sua affascinante narrazione. San Marino, con la sua unicità, incanta i visitatori, offrendo loro un’esperienza indimenticabile tra le mura di un’autentica perla mediterranea.