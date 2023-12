The Crown si conferma trend setter anche per quanto riguarda il turismo: ecco le mete più gettonate dopo l’uscita dell’ultima stagione

L’uscita della sesta stagione di The Crown su Netflix ha scatenato un fenomeno di portata globale, influenzando in modo significativo le tendenze di viaggio e premiando le mete scelte come location. Il 14 dicembre esce la seconda parte dell’ultima stagione e l’hype per le vicende più recenti della Royal Family è alle stelle.

The Crown, quali sono le mete più ricercate? Scopriamole insieme

La serie, che racconta la storia della monarchia inglese, ha spinto gli appassionati di viaggi a cercare nuove destinazioni, con un’evidente preferenza per il Regno Unito.

La partnership tra Netflix e il sito di viaggi Skyscanner ha svelato come The Crown stia andando oltre i confini del settore dello streaming e dell’intrattenimento, influenzando direttamente le scelte di viaggio degli spettatori. Le ricerche di voli per due delle principali location della serie, Aberdeen e Londra, hanno registrato un aumento significativo ogni volta che una nuova stagione viene rilasciata sulla piattaforma di streaming.

Non solo Londra, anche le Highland scozzesi nel cuore dei turisti

La capitale britannica, Londra, è stata particolarmente al centro dell’attenzione, con un quarto dei 15.000 viaggiatori intervistati nel recente rapporto Travel Trends di Skyscanner che ha dichiarato che lo spettacolo li ha ispirati a visitare la città nel 2024. Le ricerche di voli per le splendide Highlands scozzesi, ampiamente presentate nella serie, hanno anche registrato un notevole aumento di interesse.

Il Castello di Balmoral, una delle proprietà preferite della defunta regina Elisabetta II, situato nelle Highlands scozzesi, ha visto un incremento del 53% nelle ricerche di voli globali per l’aeroporto più vicino, Aberdeen (QUI LE ALTRE LOCATION DELLA SERIE). Questo dato rappresenta un chiaro legame tra la rappresentazione della serie e il desiderio di esplorare le location reali delle vicende della famiglia reale britannica.

La Spagna si posiziona al primo posto tra le nazioni maggiormente influenzate da The Crown, con un aumento medio del 34% nelle ricerche di voli per Londra dopo la visione di ogni stagione. Anche i viaggiatori tedeschi non sono rimasti indifferenti, registrando un notevole aumento delle ricerche dal momento dell’uscita della terza stagione.

Tuttavia, il fenomeno ha superato i confini europei, raggiungendo persino l’Australia. Le ricerche di voli per Londra sono aumentate del 27% su base settimanale da parte degli australiani, probabilmente attratti dalla rappresentazione di alcune scene della serie girate proprio nel loro paese.

