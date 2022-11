The Crown 5, dove sono state girate le scene più iconiche? Guida alle location della serie Netflix

The Crown 5 su Netflix sta appassionando gli spettatori, meno la critica: vi suonano familiari le location? Le somiglianze con Bridgerton

The Crown 5 è partita letteralmente con il botto su Netflix: basti pensare che il giorno di debutto, lo scorso 9 novembre, solo nel Regno Unito è stata vista da 1 milione di persone. Le critiche non sono mancate, soprattutto relativamente alla scelta del cast, ma le location si confermano pregne di fascino e storia, sfruttate al meglio e perfette catalizzatrici degli stati d’animo dei personaggi principali.

The Crown 5, alla scoperta delle location: Buckingham Palace e Balmoral

Vediamo allora dove sono state girate le scene più iconiche e quali sono i castelli, le dimore e le residenze speciali in cui è stato ambientato The Crown 5. Prima di scendere nei dettagli vi anticipiamo che se alcune inquadrature vi suonano familiari è perché dei set sono stati sfruttati anche per Bridgerton, e non solo!

L’esempio più lampante è Buckingham Palace: la residenza della Regina e del duca di Edimburgo si trova non lontano dal S. James Park, per la precisione si tratta di Lancaster House. Le ambientazioni interne sono le stesse viste appunto in Bridgerton e in Downton Abbey, le avevate riconosciute?

Il castello di Balmoral, dove la Regina Elisabetta è deceduta lo scorso 8 ottobre e dove si trovavano anche Carlo e i figli quando sono stati raggiunti, nel lontano 1997, dalla notizia della morte di Lady Diana, è in realtà Ardverikie Castle, nei pressi di Inverness.

Le riprese del viaggio di Carlo, Diana e i figli – quello che nella fiction è ambientato in Italia – sono state effettuate a Maiorca, in Spagna.

Location The Crown 5: Kensington e Highrove

La facciata di Kensington Palace, residenza reale che ha ospitato Carlo e Diana e fino a non molto tempo fa anche William e Kate, è quella di Brocket Hall, una tenuta neoclassica che si trova nell’Hertfordshire ed è stata costruita nel 1760.

Infine Highrove House, dove Carlo nella fiction si mostra con Camilla durante il matrimonio con Diana e dopo la separazione, è Somerley House ed è circondata da boschi, verde e prati infiniti.

Credits: NETFLIX