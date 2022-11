Le novità Netflix di novembre 2022

Novembre è il mese di 'Mercoledì', serie tv firmata Tim Burton sulla piccola di casa Addams diventata adolescente, ma non solo.

Novembre è il mese più adatto per Netflix and chill. Vediamo allora quali sono le nostre possibilità, telecomando alla mano, in questo mese a cavallo fra autunno e inverno.

Bisognerà attendere il 23 novembre per Mercoledì, la serie di Tim Burton incentrata sulla giovane Mercoledì Addams, ormai liceale e divisa fra le pulsioni adolescenziali e la sua identità mostruosa. Jenna Ortega è nei panni della protagonista, affiancata da Catherine Zeta-Jones in quelli di Morticia e da Luis Guzmán come Gomez Addams. Si vocifera anche di un cammeo speciale di Christina Ricci, l’indimenticata Mercoledì de La famiglia Addams del 1991.

Il 9 novembre sarà invece disponibile in streaming The Crown 5, con Imelda Staunton (la Dolores Umbridge di Harry Potter). Vestirà i panni della Regina Elisabetta alle prese con la grossa crisi della monarchia negli anni ’90, il divorzio di Carlo e Diana e l’entrata in scena degli Al-Fayed.

Il 4 novembre arriva la nuova stagione di Manifest, il 18 la sesta di Elite, mentre sono attese novità succulente anche lato film. Dopo il grande successo della prima pellicola è pronto all’uscita il sequel di Enola Holmes, con protagonista la giovane Milly Bobby Brown, disponibile dal 4 novembre. Un’anticipazione del Natale ci arriva invece il 10 novembre con Falling for Christmas, commedia romantica che vede il ritorno di Lindsay Lohan, ma anche con Natale con te, dal 17 novembre, con Aimee Garcia (la patologa Emma Lopez di Lucifer).

Il mese chiude però sotto un’altra prospettiva. Dal 30 novembre è infatti disponibile Il mio nome è vendetta, un film di sopravvivenza e vendetta scritto e diretto da Cosimo Gomez, con Alessandro Gassman come protagonista.