Fino al 1° ottobre, in Piazza Gae Aulenti, Svizzera Turismo offre uno spazio per scoprire le destinazioni e i trenini panoramici più amati. Ecco i dettagli.

È aperto al pubblico, fino al prossimo 1° ottobre, lo Swiss Family Village che porta nel cuore di Milano (in Piazza Gae Aulenti) le proposte di Svizzera Turismo per l’autunno. Ad animare lo spazio tra i grattacieli di Portanuova è un vero e proprio villaggio dedicato ai viaggi in famiglia e alle esperienze da vivere durante l’autunno. L’iniziativa, sulla scia del successo della pista da sci sintetica dello Swiss Winter Village, ha come obiettivo quello di far scoprire le destinazioni e i trenini panoramici più amati, adatti a grandi e piccini. E di fornire uno sguardo completo sull’offerta turistica e sul patrimonio culturale elvetico attraverso esperienze ludiche, workshop e virtual reality.

“La Svizzera, con il suo territorio ricco di aree verdi, è un enorme playground a misura di famiglia” sottolinea Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia. Non solo le località di montagna ma anche le città svizzere invitano al movimento e all’attività all’aria aperta grazie ai numerosi parchi, alle aree gioco attrezzate e alla rete di sentieri e piste ciclabili. “Proponiamo alle famiglie un turismo slow, rispettoso dell’ambiente e carico di avventura”. Grazie alla vicinanza con la Lombardia e ai frequenti collegamenti in treno “la Svizzera si presta per un weekend fuori porta, per staccare la spina e rigenerarsi nella natura”.

Foto Shutterstock

Swiss Family Village: alla scoperta della Svizzera in autunno

Lo Swiss Family Village si articola in varie aree tra le quali non manca lo spazio per il gioco. Qui, sotto la guida di esperti istruttori, bambini e ragazzi possono scalare una parete, pedalare sul pump truck o fare un percorso di albering. “È un modo divertente per avvicinare i giovani alla pratica dello sport e alla scoperta della natura” prosegue Christina Glaeser.

Inoltre, imperdibile l’area è dedicata ai treni panoramici con due vagoni in pioppo e forex riproducono il Bernina Express e il Gotthard Panorama Express: si può salire a bordo, sedersi alla cabina di pilotaggio e intraprendere un viaggio virtuale grazie agli speciali Oculus lasciandosi incantare dalla bellezza dei paesaggi autunnali.

Il tendone, al centro del villaggio, ospita invece il cinema e i laboratori – per le scuole e per il pubblico – che presentano in chiave ludica la cura per l’ambiente, le tradizioni artigianali e l’innovazione. Si possono, per esempio, colorare le mucche di legno di Trauffer o i modellini ferroviari di Märklin. La sostenibilità, i Patrimoni Unesco – fra cui il Monte San Giorgio e il Bernina Express – e le invenzioni made in Zürich sono protagonisti di giochi e divertenti presentazioni.

Foto Shutterstock

Trenino Verde delle Alpi: scoprire la Svizzera in autunno

Con l’ausilio di ledwall e con la presenza dei rappresentanti delle destinazioni, i visitatori possono raccogliere tantissimi spunti per programmare un viaggio in Svizzera, in particolare in Ticino, nella Regione di Berna e a Zurigo. E tra le esperienze autunnali d’oltralpe non può mancare il Trenino Verde delle Alpi, che ogni due ore da Domodossola raggiunge la capitale svizzera. L’evento pop up riproduce un viaggio in treno alla scoperta della Svizzera, dall’offerta naturalistica alle attività outdoor, dalla visita alle città all’offerta per i viaggiatori più piccoli.

Ilona Ott, Responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori BLS AG, ha commentato: “Partecipare allo Swiss Travel Villageè un importante momento per promuovere insieme a Svizzera Turismo il nostro prodotto e l’offerta della destinazione. Un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi vuol dire scoprire l’autentica regione dell’Oberland Bernese attraverso la modalità dolce del treno nel rispetto dell’ambiente.

Il Trenino Verde delle Alpi conduce alla scoperta della ricca offerta culturale delle tipiche cittadine svizzere, offrendo anche molteplici escursioni. Il documento di viaggio ideale per scoprire la regione è la Carta giornaliera BLS Trenino Verde, da poco anche disponibile per due giorni. Il biglietto permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si vuole al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun. La carta è acquistabile su bls.ch/treninoverde o tramite i rivenditori ufficiali.

Swiss Family Village: orari e informazioni utili

Lo Swiss Family Village è aperto e visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 21. L’accesso è libero fino a capienza massima ma occorre iscriversi per utilizzare l’area gioco e partecipare ai laboratori. La mattina, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15, ci sono degli slot riservati alle scuole primarie e alle ASD di Milano mentre i visitatori possono accedere dalle 15 alle 21 e durante i week end. È obbligatorio registrarsi su www.svizzera.it/swissfamilyvillage

Foto da Ufficio Stampa