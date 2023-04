Per chi sogna un viaggio rilassante che unisca natura, cultura e gusto il Trenino delle Alpi è la soluzione perfetta. Scopriamo l’itinerario.

Visitare l’Oberland Bernese, nel cuore delle Alpi svizzere, regala un’esperienza che mette d’accordo amanti della natura e appassionati d’arte. La regione attraversata dal Trenino Verde delle Alpi si prepara ad accogliere i suoi viaggiatori regalando un itinerario tra montagne, laghi, boschi, castelli e tappe dedicate ai sapori. E il panorama è garantito anche durante lo spostamento su rotaia, grazie ad ampi finestrini e a un equipaggiamento moderno che fanno da cornice a un nuovo modo di viaggiare.

L’offerta comprende una vasta rete di sentieri escursionistici tra Domodossola, Briga e Berna dove il viaggiatore può trovare una natura incontaminata e molteplici proposte per il tempo libero. Tutte nel segno della sostenibilità e accessibilità grazie, infatti, all’impegno della rete ferroviaria BLS. Proprio per garantire tutti i servizi, la carta giornaliera BLS Trenino Verde dà la possibilità di salire e scendere dal treno per vivere a pieno le diverse località

Foto da Ufficio Stampa

La carta giornaliera BLS Trenino Verde è, infatti, la soluzione migliore per scoprire la regione in quanto permette di salire e scendere dal treno più volte durante il giorno. Al momento è in promozione: acquistando la carta giornaliera sull’e-shop della rete ferroviaria svizzera BLS o tramite tutti i rivenditori ufficiali si otterrà uno sconto del 15% sul biglietto giornaliero per un viaggio nel mese di maggio.

Consigli per un viaggio sul Trenino Verde delle Alpi

Il Trenino Verde delle Alpi, da maggio a ottobre, offre ai suoi viaggiatori la possibilità di intraprendere diverse escursioni a piedi che iniziano proprio in prossimità delle stazioni. Tutte sono accessibili a ogni tipo di viaggiatore e assicurano un’avventura all’insegna della natura. Ecco tre consigli di viaggio.

Escursione sulla «rampa sud del Lötschberg»

Si tratta di una passeggiata facile di circa 26 km che permette di ammirare la ricca vegetazione locale. Si alternano, infatti, varietà alpine e mediterranee, cornice perfetta agli splendidi panorami sulla valle del Rodano. I punti di partenza corrispondono alle stazioni di Hohtenn, Ausserberg, Eggerberg, Lalden e Briga. Generalmente l’itinerario viene percorso verso Briga, ma è molto affascinante anche in direzione opposta.

Foto da Ufficio Stampa

Escursione a Kandersteg

La località svizzera è la meta perfetta della regione dell’Oberland Bernese per chi ama le escursioni a piedi. E i percorsi che partono dalla località in cui fa tappa il Trenino Verde delle Alpi sono molteplici. Da quelle più facili adatti alle famiglie a quelli sulle cime patrimonio UNESCO della Via Alpina per i professionisti. Ecco le 10 escursioni più popolari di Adelboden-Lenk-Kandersteg di difficoltà moderata ma che assicurano una meravigliosa immersione nella natura dei paesaggi svizzeri.

Escursione a Spiez e lago di Thun

Questa località toccata dal Trenino Verde delle Alpi è perfetta per una piacevole passeggiata intorno al lago, da Spiez a Faulensee, attraversando un suggestivo tunnel di alberi e ammirando curiose sculture artistiche. La carta giornaliera Trenino Verde delle Alpi oltre a portare i visitatori a Spiez, comprende nel costo l’affascinante gita in battello sul Lago di Thun.

Foto da Ufficio Stampa