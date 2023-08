È tempo di alzare il naso all’insù e contemplare il cielo per intercettare una stella cadente: ecco i consigli di PiratinViaggio.

Tra gli appuntamenti estivi che, puntualmente, coinvolgono sempre più persone c’è la famigerata notte di San Lorenzo. La sera del 10 agosto – in verità, anche nelle serate immediatamente precedenti e successive – è d’obbligo sollevare il naso all’insù. La speranza è sempre e solo una: intercettare almeno una stella cadente per poterle affidare un desiderio. Le notti d’estate, in generale, invitano a sollevare lo sguardo e a contemplare il cielo stellato per osservare gli astri. Tuttavia, l’inquinamento luminoso rende sempre più difficile riuscire ad ammirare il firmamento nel suo massimo splendore.

Che cosa fare, allora, proprio in previsione di San Lorenzo? PiratinViaggio (portale di offerte di viaggio più seguito in Italia) propone dieci destinazioni ideali per ammirare le stelle. Inoltre, per assicurarsi uno star watching perfetto ci sono alcuni consigli da non perdere che accontentano tutti. Dai romanticoni agli appassionati di astronomia fino a coloro che non vogliono rinunciare a quel desiderio coltivato in silenzio.

Dieci luoghi in cui ammirare le stelle cadenti

Vulcano Teide, Tenerife, Spagna

Tenerife, l’isola più grande delle Canarie, offre panorami da cartolina e spiagge stupende adatte a tutte le esigenze. Tappa imperdibile è una visita al vulcano Teide, per osservare un incomparabile cielo stellato dall’Osservatorio astronomico situato ad un’altitudine di oltre 2000 metri.

Wadi Rum, Giordania

La Giordania è una terra magica, dominata dal deserto del Wadi Rum, uno degli ambienti più affascinanti del mondo. Trascorrere una notte in questo deserto, magari in un campo beduino, è un’esperienza sorprendente, in particolare se si vuole ammirare un cielo ricco di stelle.

Islanda

Per chi preferisce trascorrere un’estate al fresco, l’Islanda, con la sua natura selvaggia e i paesaggi mozzafiato, è sicuramente la meta ideale. Destinazione molto apprezzata da chi va a caccia dell’aurora boreale, si rivela un paese perfetto anche per ammirare il cielo tappezzato di stelle.

Westhavelland Dark Sky Reserve, Germania

Chi quest’estate farà tappa nella capitale tedesca, non può perdersi la Westhavelland Dark Sky Reserve. Situata a soli 70 km a ovest di Berlino, si tratta della prima area in Germania ad aver ottenuto lo status di parco di stelle. Nello spettacolare cielo notturno sopra la riserva naturale, si può ammirare la Via Lattea in tutto il suo splendore.

Lago di Bled, Slovenia

Dai paesaggi incantati e da fiaba, il Lago di Bled è considerato una delle località più romantiche della Slovenia. Per vivere un’esperienza ancora più coinvolgente è possibile soggiornare presso lussuose case sull’albero dotate di sauna e vasca in legno, in cui potersi immergere nelle calde serate per ammirare le stelle in una location decisamente unica.

Toscana, Italia

Cosa c’è di meglio che osservare gli astri cullati dal rumore delle onde? In una delle tante spiagge della Toscana, allontanandosi dalle luci delle cittadine, è possibile ammirare immensi cieli stellati. E, perché no, fare a gara con i propri amici a chi avvista più stelle cadenti.

Emilia Romagna, Italia

L’Italia offre un’altra proposta altrettanto suggestiva per un’esperienza di stargazing con i fiocchi. Ovvero dormire in un favoloso villaggio glamping a pochi chilometri da Riccione, dove si possono scegliere alloggi originali come le tende con bolla trasparente (per ammirare le stelle direttamente dal letto). Oppure suite overwater sul lago con idromassaggio privato.

Salar de Uyuni, Bolivia

Unica nel suo genere e quasi ultraterrena è l’osservazione della volta celeste dal Salar de Uyuni in Bolivia, la più grande distesa salata del pianeta situata ad un’altitudine di oltre 3500 metri. Il contesto naturale magico, la profonda oscurità e la limpidezza del cielo, infatti, permettono di vedere un’infinità di stelle e la Via Lattea nel suo massimo splendore.

Val di Sole, Trentino, Italia

Per ammirare uno dei cieli più belli d’Italia la Val di Sole, in particolare la località di Ossana, è la meta perfetta. Sorprendentemente coinvolgente, in questo caso, può essere l’esperienza di un trekking notturno circondati dai boschi mentre sulla propria testa si stagliano le stelle e la Via Lattea.

Edimburgo, Scozia

La Scozia, un Paese dalla lunga storia e dalle tante leggende e credenze popolari, è sicuramente tra le mete più incantevoli del mondo. Persino nella capitale, Edimburgo, non mancano gli spot per uno star watching da sogno, in questo caso totalmente urbano. Arthur’s Seat, Calton Hill (dove si trova anche il vecchio osservatorio della città) e Blackford Hill sono i luoghi da prediligere poco distanti dal centro storico per ammirare il cielo con lo “skyline” dell’Old Town che si stende sotto i propri piedi.

Qualche consiglio per uno star watching perfetto

Note in Italia anche come Lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti sono in realtà delle meteore che si originano da particelle di polvere lasciate nello spazio dalle comete. E sono maggiormente visibili in estate quando la Terra attraversa lo sciame meteorico delle Perseidi. In particolare, il picco del fenomeno veniva registrato nei secoli scorsi il 10 agosto, giornata dedicata a San Lorenzo che dà quindi il nome alla ricorrenza.

In ogni caso, per aumentare al massimo le proprie possibilità di avvistare una “stella cadente”, PiratinViaggio suggerisce cinque utili consigli:

Può sembrare ovvio ma, per osservare al meglio le stelle, occorre allontanarsi il più possibile dalle fonti luminose e raggiungere un luogo buio che consenta una visione chiara del cielo. Portare con sé qualcosa per sedersi o per sdraiarsi sarà molto utile per essere più comodi durante l’“appostamento”. Focalizzare la propria attenzione sulla zona nord-est del cielo, sia nell’emisfero settentrionale che in quello meridionale: è proprio qui, nella costellazione di Perseo, che si concentra la maggior parte delle stelle cadenti. Attualmente il momento migliore per osservare le stelle cadenti è “slittato” in avanti arrivando fino al 12-13 agosto, e pertanto, attenzione alle tempistiche. Infine, elemento chiave per il successo della missione stellare è… avere tanta pazienza, aspettare il momento giusto ed esprimere il proprio desiderio.

