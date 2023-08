Piattaforme e social media riescono a definire i trend anche in fatto di vacanze estive, alimentando la discussione della community a suon di hashtag. Ecco le mete più in voga.

L’interazione tra vita reale e vita digitale (o social) è sempre più pervasiva e anche il mondo del travel ne viene influenzato. Se, infatti, ciascuno ha la destinazione dei propri sogni o quella a cui è più affezionato, sempre più di frequente Instagram e TikTok riescono a definire nuovi trend di viaggio. Così, social media e piattaforme diventano ben più di vetrine su cui sbirciare caroselli fotografici ma autentiche guide di viaggio. O quanto meno fonte di ispirazione per scambiarsi spunti e idee per la meta successiva.

L’agenzia di comunicazione Theoria ha commissionato a Inflead, piattaforma di Influencer Marketing Intelligence, una ricerca sui trend social e gli opinion leader. Nello studio sono stati analizzati tendenze, hashtag e temi emergenti, oltre alle personalità, che, tra l’estate 2022 e 2023, hanno guidato le discussioni in materia. “L’evoluzione in atto nelle modalità di comunicazione con i pubblici target non può più prescindere da una conoscenza delle dinamiche e degli influencer che parlano all’audience di interesse”, spiega Mirka Ritelli, CEO di Theoria.

Scoglio Pan di Zucchero, Sardinia, Italy / Foto da Ufficio Stampa Thoeria

Giovanni Spinelli, CEO & Founder di Inflead, commenta: “I social media rappresentano il veicolo principale non solo per condividere momenti di viaggio ma anche per trarre ispirazione per le future destinazioni. È pertanto indispensabile per tutto l’indotto turistico disporre degli strumenti necessari per monitorare e anticipare i futuri trend. Qanto posizionarsi sui social media di riferimento per poter indirizzare le scelte di acquisto di potenziali turisti. Inoltre, tale monitoraggio permette anche di preservare e coltivare la propria reputazione ‘digitale’ per poter reagire tempestivamente ed adeguatamente in caso di pubblicità negativa”.

LEGGI ANCHE: — Viaggiatori americani: il 43% sogna l’Italia tra le mete europee

Estate, mare e monti (e non solo): le destinazioni più popolari in Italia

Analizzando l’uso di parole chiave e il numero complessivo di post su Instagram il mare conquista il primo posto (26,8%), seguito dalla montagna (10,9%) e dal camping outdoor (7,2%). Su TikTok, invece, le destinazioni low-cost sono quelle più pubblicate (31,1%), mentre mare e montagna si ritrovano pressoché a pari merito, con, rispettivamente il 5,3% e il 5,8%.

Grafica da Ufficio Stampa Thoeria Grafica da Ufficio Stampa Thoeria

Nella top delle location più celebri su Instagram nell’estate 2022, al primo posto la Sardegna (menzionata nel 10,2% dei post esaminati a tema destinazioni italiane). Seguono le città d’arte Roma (7%) e Venezia (5,8%). La Campania trionfa con Positano (5%), iconica località della Costiera Amalfitana, e Capri (4,8%), la magica isola dei Faraglioni e della Grotta Azzurra. Seguono le Dolomiti (3,7%), la Puglia (2,8%) e Milano (2,6%). Palermo (1,8 %) e Firenze (1,7%), si piazzano rispettivamente al nono e decimo posto.

Sul social di Meta, poi, l’hashtag più utilizzato dagli influencer italiani nell’estate 2022 è stato #italy (41,6%). A seguire, troviamo #travel (29,5%), #italia (28,6%), #sardegna (11,4%), #nature (8,4%), #sea (6,6%), #dolomiti (3,8%), #mountains (2,5%), #trekking (1,9%). Su TikTok, l’hashtag #viaggiare compare nel 20,3% dei post pubblicati dagli influencer italiani. Subito dopo il suo equivalente inglese #travel (19,3%), seguito da #tiktokviaggi (16,5%), #tiktoktravel (15,6%), #consiglidiviaggio (15,1%), #fyp – acronimo di “for yourpage” – (14,2%), #lowcost 7,1%, #mare (4,8%), #dolomiti (4,7%).

A man sitting on a rock in Yosemite National Park, Sentinel Dome Yosemite the USA / Foto da Ufficio Stampa Thoeria

Infine, sono state valutate le discussioni a tema vacanze sui profili degli influencer considerati per il ranking (oltre 100K di followers). Queste hanno totalizzato una media di 3.722 like e 62.363 views su Instagram e 34.583 like e 331.646 views su TikTok. La media del numero di followerdegli influencer presi in esame è di 190.179 per Instagram e 548.457 per TikTok, con un Influencing value di 20.207 per il social di Meta e 576.368 per il social cinese.

Il totale di efficiency è pari, rispettivamente, al 26% su IG e al 139% su TT. Un dato assai significativo che emerge nel 2022 e si proietta nelle previsioni del 2023 è che il tema travel crea molto più engagement su TikTok rispetto a Instagram.

Immagini da Ufficio Stampa