I dati Trainline evidenziano un +170% di passeggeri americani in Italia verso Sorrento, seguono Livorno Centrale (+146%) e Ravenna (+129%).

Uno dei fenomeni dell’estate 2023 sembra essere la presenza massiccia di viaggiatori statunitensi in Europa: un trend che ha generato anche qualche malumore, confermato dai dati Trainline. Più di un milione di americani – in realtà già lo scorso anno – ha fatto ricorso all’app leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman per organizzare e pianificare le proprie vacanze europee.

Secondo uno studio commissionato da Trainline sulla popolazione americana, il 29% degli intervistati sta pianificando un viaggio in Europa nei prossimi 12 mesi e la maggior parte, il 43%, si dichiara entusiasta della possibilità di visitare l’Italia. Seguono in questa speciale classifica il Regno Unito (27%), la Francia (18%) e la Spagna (12%).

I viaggiatori americani in Europa cercano monumenti, città da esplorare e natura

L’amore per l’Italia è anche confermato dal fatto che, quando è stato chiesto di sognare una vacanza europea, il 58% degli intervistati americani ha dichiarato di essere più interessato a visitare un sito o un monumento storicamente significativo. Quale miglior meta del Bel Paese quindi: in totale il patrimonio museale italiano nel 2021 vanta infatti 3.338 musei e raccolte di collezioni, 662 monumenti, 292 aree archeologiche.

A seguire, il 47% dei viaggiatori americani ha dichiarato che amerebbe esplorare più città: un desiderio che in Italia è semplice e comodo realizzare in treno, potendo anche assaporare la bellezza dei paesaggi dal finestrino, non a caso il 47,30% degli intervistati concorda con l’affermazione Preferirei prendere un treno o i mezzi pubblici perché posso godermi l’ambiente circostante durante un viaggio. In Italia le mete preferite dai viaggiatori americani secondo Trainline sono proprio quelle che partono e arrivano nei più grandi luoghi di interesse del Paese, ad esempio le tratte da Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale verso Roma Termini e da Firenze Santa Maria Novella a Venezia Santa Lucia. Infine, il 42% degli intervistati ha dichiarato di voler esplorare paesaggi e luoghi di natura.

Turisti statunitensi in Italia: +170% verso Sorrento

Sono molti i turisti statunitensi a viaggiare in Italia già quest’estate, i dati Trainline hanno infatti evidenziato le tre mete con il maggiore incremento percentuale di passeggeri americani: Sorrento (+170%), Livorno Centrale (+146%) e Ravenna (+129%). Riguardo i viaggi in Europa in generale, la maggioranza degli intervistati americani (62%) ha affermato che viaggiare con un budget limitato è l’aspetto che li stressa di più. Anche su questo fronte, gli spostamenti in treno sono un valido supporto per chi desidera risparmiare: prenotando i propri viaggi sull’app di Trainline in anticipo è possibile confrontare per tempo migliaia di tratte e tariffe, per poter scegliere la migliore soluzione per le proprie esigenze di viaggio. Che si tratti di turisti stranieri o italiani, Trainline rappresenta lo strumento perfetto per prenotare in maniera semplice e veloce il prossimo viaggio. L’app di Trainline è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android.

Foto: Shutterstock