Secondo una nuova indagine condotta da Weloveholidays l’Italia guida la Top Ten delle spiagge più fotografate del vecchio continente. Ecco la classifica completa.

Tempo di vacanze e viaggi, settore che sta vivendo una vera e propria stagione d’oro dopo gli anni bui della pandemia. La voglia di scoprire posti nuovi, di rilassarsi ritrovando il contatto con la natura senza trascurare il rispetto per l’ambiente sono ormai priorità per milioni di turisti. E in questo l’Italia ha un posto d’onore grazie alle bellezze che offre, tra arte, storia, paesaggi mozzafiato e varietà enogastronomica.

In questo inizio di stagione estiva, a confermare la centralità del Belpaese nei gusti del viaggiatori arriva una nuova ricerca targata Weloveholidays. La compagnia di viaggi online che offre pacchetti vacanze su misura ha, infatti, presentato una campagna sulle spiagge Europee più instagrammate. Del resto, cosa c’è di meglio che andare in vacanza, godersi il relax e immortalare i momenti più belli? Ovviamente condividendo le foto della vacanza sui social.

Foto Shutterstock

Weloveholidays ha, dunque, creato una classifica analizzando il numero di hashtags per ogni famosa spiaggia in Europa. Il risultato? L’Italia si posizione al primo posto con Positano sulla Costiera Amalfitana. Le sue acque cristalline sono le più condivise sul social a livello europeo. Ad oggi, infatti, su Instagram sono state condivise oltre 2,5 milioni di foto di #positano. In seconda posizione le Cinque Terre, con 2.479.239 post su Instagram, seguite dalla spiaggia spagnola di Sitges.

LEGGI ANCHE: — VisibileInvisibile, una grande azione di pittura collettiva ispirata a Italo Calvino

La Top 20 delle spiagge più fotografate d’Europa

Ecco, di seguito, la Top 20 completa per ispirare i turisti e gli influencers in erba in cerca della prossima destinazione

Italia – Positano, Costiera Amalfitan #positano, 2,585,875 Italia – Cinque Terre #cinqueterre, 2,479,239 Spagna – Sitges #sitges, 1,592,814 Germania – Insel Sylt #sylt, 1,356,625 Spagna – Puerto Banus, Marbella #puertobanus, 979,917 Spagna – Maspalomas beach #maspalomas, 879,271 Italia – Polignano a Mare, Pugli, #polignanoamare, 855,996 Germania – Binzer Strand, Rügen #rügen, 812,464 Olanda – Texel #texel, 746,882 Norvegia – Kristiansand #kristiansand, 726,584 Spagna – Nerja Beach #nerja, 603,534 Germania – Warnemünde, Rostock #warnemünde, 478,279 Germania – Usedom #usedom, 467,906 Francia – Etretat #etretat, 459,486 Spagna – Tossa de Mar, Costa Brava #tossademar, 427,439 Italia – San Vito Lo Capo, Sicilia #sanvitolocapo, 367,396 Germania – Südstrand, Fehmarn #fehmarn, 354,070 Germania – Weiße Düne, Norderney #norderney 333,619 UK – Durdle Door Beach #durdledoor,295,051 Portogallo – Costa da Caparica #costadacaparica, 242,961

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock