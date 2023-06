In occasione della terza edizione di Lungomare di libri, Bari ospita un’iniziativa artistica ispirata a ‘Le città invisibili’ di Calvino.

Dal 30 giugno al 2 luglio Bari accoglie la terza edizione di Lungomare di libri, manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una libreria a cielo aperto. Librai, editori, autori e professionisti del settore si danno, così, appuntamento di fronte al mare per un crocevia di incontri di inizio estate. Cuore dell’iniziativa sono i luoghi simbolo della città, nel borgo storico e lungo la Muraglia. Da Largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant’Antonio, fino a Piazza del Ferrarese, al Mercato del pesce e allo Spazio Murat.

Nell’ambito del ricco programma (qui tutti i dettagli) spazio anche alle arti visive grazie al Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. La storica collaborazione con il Salone Internazionale del libro di Torino porta, infatti, a Lungomare di libri una grande azione di pittura dedicata a Le città invisibili di Italo Calvino, nel centenario della nascita del grande scrittore.

«È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura». Questo il passaggio che ispira VisibileInvisibile tra linee, forme e colori per dare vita a un inedito skyline. Questo sarà ottenuto componendo, su un’unica linea d’orizzonte visivo, tra realtà e immaginazione letteraria, gli edifici e i monumenti più suggestivi di Bari e Torino. Una grande azione collettiva aperta a tutti, grandi a bambini, accessibile e inclusiva.

La speciale serigrafia dedicata a Lungomare di libri

Fra le altre iniziative, dopo il successo registrato negli anni precedenti, il Dipartimento Educazione propone una speciale serigrafia dedicata all’evento. Progettata ad hoc da Paola Zanini, l’opera è tirata a mano alla maniera di Andy Warhol, rinnovando la tradizione della serigrafia realizzata per Portici di Carta. Si tratta di un’edizione limitata e numerata tale per cui ogni esemplare è unico, così come l’esperienza della lettura per ciascuno.

Lungomare di libri 2023 declina il tema La fantasia è un posto dove ci piove dentro e vuole omaggiare Italo Calvino a cent’anni dalla nascita. L’impegno è quello di esplorare il grande potere dell’immaginazione partendo dalle suggestioni che scaturiscono da Lezioni americane. Ma anche proseguire la riflessione iniziata al Salone Internazionale del Libro di Torino (con il tema Attraverso lo specchio) sulla necessità di immaginare nuovi mondi e nuove realtà nel segno di un rinnovato spirito creativo.

Presentazioni editoriali, lezioni magistrali, convegni, attività per i più piccoli e reading si alterneranno nell’arco dei tre giorni dal pomeriggio alla sera. I temi affrontati spaziano dalle questioni di respiro sociale e collettivo agli argomenti più intimi e personali. Tra questi, l’accoglienza e la solidarietà, i meccanismi del potere governativo e la precarietà. Non solo economica, ma anche sociale, sanitaria e geopolitica, l’impegno civile, la rinascita personale, le sfide verso l’ignoto e il coraggio di superare i propri limiti.

