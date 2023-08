L’Associazione Produttori Caravan e Camper consiglia i posti più belli d’Europa per vedere le stelle la notte di San Lorenzo.

La notte di San Lorenzo è alle porte e gli appassionati stanno giustamente programmando la loro serata dedicata all’ammirazione delle stelle. Esistono luoghi più adatti e scenografici di altri? Ovviamente sì e l’Associazione Produttori Caravan e Camper ci viene in aiuto, suggerendoci i luoghi panoramici più suggestivi d’Europa dove trascorrere la notte di San Lorenzo. Ovviamente, il consiglio dell’Associazione è quello di sostare in camper e godersi lo spettacolo del 10 agosto immersi nella natura (e senza inquinamento luminoso).

Monte Generoso, Svizzera: a San Lorenzo la vista sulle Alpi più bella d’Europa

Ad oltre 1.700 metri di altitudine, il Monte Generoso offre una vista panoramica spettacolare sulle Alpi svizzere circostanti. Il Campeggio Ai Colli Fioriti, situato in un’area verde e spianata, è un punto ideale per sostare e ammirare il cielo stellato direttamente dal camper.

Costa Alentejana, Portogallo: caccia alle stelle nei Parchi Naturali

Percorrendo in camper la splendida Costa Alentejana si incontrano aree tranquille e pittoresche dove fermarsi e godersi la magia della notte di San Lorenzo. Tra le località consigliate, c’è il Parco Naturale del Sud-ovest dell’Alentejo e Costa Vicentina, un’area protetta famosa per le sue spiagge selvagge e designata come Riserva Starlight, un riconoscimento che ne attesta la qualità come punto di osservazione delle stelle. Il Parque De Campismo São Miguel è il luogo ideale per trascorrere la notte.

Monti Făgăraș, Romania: il Bâlea Lac

Sui maestosi Monti Făgăraș il luogo ideale per ammirare il cielo stellato è il Bâlea Lac e tutta l’area attorno a questo specchio d’acqua di origine glaciale. Raggiungibile in camper attraverso una strada panoramica, la sua posizione remota lo rende un punto d’osservazione apprezzatissimo dagli astrofili. Il Transfagarasan Camping è un ottimo rifugio in cui sostare per la notte.

San Lorenzo nel Parco Nazionale di Brecon Beacons, Galles: il punto panoramico più incantevole d’Europa

Nominato International Dark Sky Reserve nel 2013, il Parco Nazionale di Brecon Beacons si aggiudica decisamente un posto tra i punti panoramici più incantevoli per godersi il cielo stellato in questo periodo dell’anno. Il Brecon Beacons Wild Camping accoglie i viaggiatori in un ambiente quasi incontaminato, permettendo una forte connessione con la natura.

Alpi Marittime, Francia

Caratterizzate da vette imponenti, vallate incantevoli e tranquillità, le Alpi Marittime Francesi regalano un’atmosfera romantica. Il Parc National du Mercantur, green spot di questa zona, si trova vicino al confine con l’Italia e presenta distese verdi incantevoli perfette per lo stargazing. Se rimarrete a riposare in zona, il Camping Gites Le Prieuré è situato all’interno del parco.