Manarola, il presepe da record che ti lascerà a bocca aperta: quando visitarlo

Manarola si illumina ed emoziona i tanti turisti che ogni anno la visitano: per le Cinque terre Natale è un momento magico, il motivo

A Manarola da 60 anni viene allestito un presepe da record; 300 personaggi fatti con materiali di scarto e riciclati, illuminati da 17000 lampadine. Tutto è nato dalla voglia di un ferroviere in pensione di esaudire il desiderio di suo padre. Lui si chiama Mario Andreoli e oggi ha 93 anni.

Dal 1961 ha iniziato a realizzare la Natività luminosa del paese: uno spettacolo stupendo che può essere visto ‘a distanza’ o vissuto in prima persona.

Manarola, lo spettacolo del presepe: da non perdere

Un viottolo a gradini percorribile solo a piedi, vi porterà sulla collina dove il presepe viene allestito e vi permetterà di vederlo da vicino. Ricordatevi di portarvi una pila, però; con il calare del solo lo spettacolo di luci è straordinario ma il sentiero per scendere non è illuminato.

L’appuntamento natalizio per quest’anno alle Cinque Terre è previsto per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, fino alla fine di gennaio 2023 sulla collina delle Tre Croci. Ogni giorno lo show inizia poco dopo le 17 e termina alle 22. Eccezion fatta per la Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania quando la Natività Luminosa resta accesa fino alle 2 di notte.

Crediti foto@Shutterstock