Sicilia, in questo borgo potrai immergerti in un suggestivo presepe itinerante

In Sicilia sui monti Iblei si trova un borgo in cui vivere a pieno la magia del Natale grazie al suggestivo presepe itinerante

Siete alla costante ricerca di luoghi in cui vivere la magia del Natale? Questo Borgo in Sicilia, nella provincia di Siracusa è quello che fa per voi. Qui sarete travolti ad un suggestivo presepe itinerante e da una delle luminarie più grandi d’Italia.

Il borgo di Buccheri si trova sui monti Iblei, e già solo la sua collocazione e la sua architettura basterebbero ad affascinare il visitatore. Il castello intorno al quale si è sviluppato il primo abitato risale all’epoca normanna, e la magia del Natale pervade tutta la cittadina a partire dell’8 Dicembre fino al 6 Gennaio. In questo periodo il cuore del borgo viene animato da un presepe itinerante con figure che arrivano ai 160 cm di altezza.

Il presepe itinerante del borgo di Buccheri

È il presepe itinerante ‘La via della Luce’ che attraverso la rappresentazione di scene di vita quotidiana e antichi mestieri, accompagna il pubblico fino alla capanna della Natività. Le sorprese non finiscono qui: per le strade del borgo sentirete dolci melodie natalizie che vi accompagneranno nella visita.

Come scrivevamo all’inizio oltre al presepe itinerante, un altro spettacolo è rappresentato dalla luminaria ‘Natività l’immensa luce’: una installazione luminosa che arriva a toccare i 12 metri di altezza che riveste la facciata della Badia, uno degli edifici storici del borgo. Ogni anno quest’opera viene dedicata ad un tema, affinché possa sensibilizzare ed essere fonte di dibattito. Quest’anno il tea sarà il femminicidio.

Crediti foto@Shutterstock