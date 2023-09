Sorgerà al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) il villaggio natalizio ‘La Magia del Natale’: tutte le info.

Arriva a Milano un evento straordinario che trasformerà la città in un incantevole paese delle meraviglie natalizie: La Magia del Natale. Questo magico villaggio, prodotto da Razmataz Live, sarà aperto dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso il Carroponte di Sesto San Giovanni. Immerso in un’atmosfera incantata, La Magia del Natale porterà il pubblico in un viaggio straordinario fino alla Lapponia, in un mondo di fiaba dove i sogni si avverano e la gioia riempie l’aria. L’evento è un’esperienza unica sia per i bambini che per gli adulti, un luogo dove ritrovare la propria anima giocosa e lasciarsi trasportare dalla felicità pura che solo La Magia del Natale può regalare.

Il villaggio è un tripudio di colori e atmosfera natalizia, con oltre un milione di luci che illumineranno i suoi oltre 25.000 metri quadrati. Qui, i bambini avranno l’opportunità di scrivere la loro lista dei desideri e spedirla a Babbo Natale attraverso l’Ufficio Postale del villaggio, dove gli elfi postini si occuperanno di consegnarla. Un’altra attrazione imperdibile è la Fabbrica dei Giocattoli, dove elfi operai lavorano instancabilmente alla costruzione di treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. Un’antica giostra di cavalli a due piani, unica nel suo genere, catturerà l’attenzione di grandi e piccini.

La Magia del Natale: il mercatino e il Borgo degli Elfi

Il Borgo degli Elfi è un altro spazio magico del villaggio, dove gli abitanti con il cappello e le orecchie a punta accoglieranno gli ospiti svelando loro tutti i segreti delle loro case incantate. Ma il cuore pulsante de La Magia del Natale è la Casa di Babbo Natale. Qui Santa Claus costruisce i giocattoli, osserva le stelle dal suo telescopio e pianifica il suo viaggio nella notte più speciale dell’anno. La casa è completa di planetario, mappe astronomiche e l’elenco di tutti i bambini, pronto per la consegna dei regali.

Due spiegeltent, strutture degli anni ’20, ospiteranno un grande mercatino di Natale allestito da Viridea. Sarà ricco di decorazioni natalizie di ogni genere, luci colorate, alberi di Natale, candele profumate e tanto altro. Un’altra spiegeltent sarà trasformata in una deliziosa cioccolateria-ristorante, dove gli ospiti potranno gustare prelibatezze natalizie e il caldo cioccolato fuso. E non mancheranno spettacoli di intrattenimento con maghi, cori gospel, balletti e musical che allieteranno il pubblico all’interno di una struttura sontuosa.