Gli italiani non raggiungono la sufficienza in inglese: la startup EduSogno ci spiega i 5 errori da evitare se vogliamo davvero sentirci «british».

Per gli italiani l’inglese non è mai stato una passeggiata… Ora arriva la triste conferma: siamo insufficienti. È stata infatti recentemente pubblicata l’EF EPI 2023, l’Indice di Conoscenza dell’Inglese, il più ampio rapporto internazionale sulle competenze linguistiche, condotto su 2,2 milioni di persone non madrelingua in 113 Paesi e regioni. Nonostante l’Europa abbia migliorato la sua posizione in termini di conoscenza dell’inglese, alcune potenze europee, tra cui Francia, Spagna e Italia, hanno registrato livelli di competenza inferiori a quelli dei paesi vicini. In particolare, l’Italia ha visto un peggioramento, perdendo 13 posizioni rispetto al 2022 e posizionandosi al 35° posto, con una competenza linguistica simile a quella del 2021.

Anche se l’inglese è ampiamente diffuso, l’Italia mostra una scarsa padronanza della lingua. Per aiutare coloro che desiderano avvicinarsi consapevolmente all’inglese, Edusogno, una startup di apprendimento online fondata da tre giovani under 30, ha compilato una lista dei 5 errori da evitare nello studio della lingua.

Italiani e inglese: ecco cosa evitare

• Trascurare la conversazione: nel sistema scolastico italiano, spesso si enfatizza l’insegnamento della grammatica inglese, limitando le opportunità di dialogo con madrelingua a progetti educativi specifici. Favorire la conversazione con parlanti nativi è fondamentale per apprendere l’inglese in modo efficace, imitando il modo naturale in cui i bambini apprendono la propria lingua.

• Sottostimare l’importanza della pronuncia: la pronuncia, spesso trascurata a causa della limitata enfasi sulla conversazione, è un elemento chiave che non solo facilita la comprensione reciproca, ma rende anche la comunicazione più chiara. Mentre gli errori grammaticali possono essere compresi, una pronuncia scorretta può ostacolare la chiarezza comunicativa.

• Guardare più serie tv che documentari: nonostante la consueta raccomandazione di utilizzare contenuti audiovisivi in lingua, come film e serie TV, i documentari della BBC o Vice sono preferibili per il loro uso di un inglese più tradizionale e corretto, facilitando la comprensione del dialogo.

• Tradurre in modo letterale dall’italiano: memorizzare espressioni invece di traduzioni letterali è consigliato, poiché la traduzione diretta dall’italiano può confondere e compromettere la correttezza linguistica. Apprendere frasi direttamente in inglese rende il parlare più rapido, efficace e sicuro.

• Essere scostanti nello studio della lingua: un approccio intermittente allo studio dell’inglese, come una breve vacanza di studio nel Regno Unito, non è sufficiente. La costanza è essenziale; dedicare 2-3 ore a settimana a uno studio regolare mantiene vive le competenze linguistiche.

Marco Daneri, Director of Education di Edusogno, commenta: “In rete si trovano molteplici suggerimenti per chi desidera avvicinarsi all’apprendimento dell’inglese, ma spesso risultano troppo generici. Abbiamo deciso di condividere questi 5 aspetti irrinunciabili, derivati dalla nostra esperienza, per un apprendimento o un allenamento più efficace della lingua inglese“.

Foto: Shutterstock