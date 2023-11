In occasione del Guinness World Records Day, Preply – piattaforma per imparare le lingue – ha individuato 8 record linguistici impensabili.

Il Guinness World Records Day, celebrato il 16 novembre di ogni anno, è una festa dedicata a imprese straordinarie e traguardi eccezionali in tutto il mondo. Preply, piattaforma globale per l’apprendimento delle lingue, ha individuato 8 record linguistici più che mai curiosi.

Paesi con più lingue ufficiali

La Papua Nuova Guinea detiene il primato con ben 840 lingue ufficiali, nonostante una popolazione di soli 7 milioni di abitanti. Indonesia e Nigeria seguono al secondo e terzo posto, con 712 e 522 lingue ufficiali, rispettivamente.

La lingua più parlata

L’inglese è la lingua più parlata al mondo, con circa 1,5 miliardi di utenti. Tuttavia, considerando solo i madrelingua, il cinese mandarino guadagna la medaglia d’oro, con 1,1 miliardi di parlanti, di cui l’82% sono madrelingua.

Recordo linguistici di cui andare fieri: la lingua più sexy

Sorprendentemente, l’italiano si aggiudica il titolo di lingua più sexy del mondo, con un aumento del 23% della frequenza cardiaca dei partecipanti durante l’ascolto. L’italiano ha registrato un incremento dei battiti al minuto del 23%. Secondo posto per il portoghese (20%), terzo per francese e greco (18%).

Luoghi con i nomi più lunghi

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch nel Galles è il nome più lungo in Europa con 58 lettere, mentre in Italia, San Valentino in Abruzzo Citeriore vanta 34 lettere. Il record mondiale, però, spetta a Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, una collina neozelandese con 85 lettere nel suo nome.

Numero di vocaboli e lettere dell’alfabeto

L’arabo ha il più grande lessico con oltre 12 milioni di parole, seguito dall’inglese con circa 500.000 voci. Il kusunda del Nepal, con solo 150 parole, è tra le lingue con il vocabolario più ridotto. In termini di alfabeti, il khmer cambogiano detiene il record per il più lungo (74 lettere), mentre il Rotokas della Papua Nuova Guinea ha il più breve con solo 11 lettere.

Poliglotti più dotati

Alexander Arguelles ha studiato quasi 70 lingue, e Ziad Fasah è in grado di parlare 59 lingue.

Libri più tradotti

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è il libro più tradotto al mondo in 382 lingue diverse, con altri libri noti che dominano le classifiche di traduzione in diverse aree. Negli Stati Uniti il primato va a La via della felicità di L. Ron Hubbard, tradotto in più di 112 lingue, mentre in Sud America a vincere è L’Alchimista di Paulo Coelho, che può essere letto in più di 80 lingue

Lingue a rischio estinzione

In Australia sono ben 133, mentre in Italia il vivaro-alpino è un dialetto che sta quasi scomparendo con 200.000 parlanti. Addirittura Il kusunda in Nepal è parlato fluentemente solo da una persona ed è oggetto di sforzi per evitarne la scomparsa.

