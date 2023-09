La piattaforma di corsi di lingua online Preply ha analizzato come i diversi Paesi d’Europa rispondono a uno starnuto nella loro lingua.

Il suono di uno starnuto può essere universale, ma le risposte a questo gesto di cortesia variano notevolmente da un paese all’altro in Europa. Gli esperti linguistici di Preply hanno esplorato il galateo degli starnuti in ben 45 paesi europei, offrendo ai viaggiatori uno sguardo affascinante su come gestire le interazioni sociali più comuni quando si trovano all’estero.

Regno Unito – Bless you (Ti benedica). Nel Regno Unito, quando qualcuno starnutisce, è comune rispondere con Bless you (Ti benedica). Questa usanza ha origini antiche che risalgono al tempo della peste romana nel 590 d.C., quando lo starnuto era considerato il primo segno della malattia. Si pensava che pronunciare una benedizione potesse proteggere quindi dal morbo. Altre spiegazioni suggeriscono che si credeva che lo starnuto espellesse l’anima dalla persona, e dire Dio ti benedica proteggesse dagli spiriti maligni.

Spagna – Jesús o Salud (Gesù o Salute). In Spagna, le risposte comuni a uno starnuto includono Salud (Salute) e Jesús (Gesù). Queste risposte risalgono all’antica credenza che gli starnuti potessero liberare spiriti maligni o addirittura il diavolo. Pertanto, pronunciare Gesù era un modo per proteggersi da influenze negative.

Francia – à tes/vos souhaits (Ai tuoi/vostri desideri). In Francia, la risposta comune a uno starnuto è à tes/vos souhaits (Ai tuoi/vostri desideri). Questo antico gesto deriva dalla convinzione che i cambiamenti nel respiro potessero indicare la vicinanza dello Spirito Santo, quindi esprimere desideri era un modo di invocare fortune positive.

Italia – Salute. In Italia, la risposta tipica a uno starnuto è Salute. Questo augura buona salute alla persona che ha starnutito ed è una pratica comune in tutta Europa. In Italia, salute è anche usato per fare un brindisi o per esprimere felicità.

Germania – Gesundheit (Salute). In Germania, quando qualcuno starnutisce, è consueto rispondere con Gesundheit (Salute). Poiché lo starnuto può essere il preludio a una malattia, augurare buona salute è considerato un gesto educato per evitare che qualcuno si ammali.

Paesi Bassi – Gezondheid (Salute). Nei Paesi Bassi, la risposta a uno starnuto è simile, con l’uso di Gezondheid (Salute). Tuttavia, se una persona starnutisce tre volte, la risposta tradizionale è morgen mooi weer (Bel tempo domani).

Islanda – Guð hjálpi þér (Che Dio ti aiuti). In Islanda, dopo uno starnuto, la risposta comune è Guð hjálpi þér (Che Dio ti aiuti). Con un secondo starnuto, si dice styrki þig (Che tu ti rafforzi), e con un terzo starnuto, og styðji (E possa sostenerti).