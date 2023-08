Da Domossola a Berna, un viaggio da sogno che arriva nel cuore della Svizzera autentica

C’è un trenino storico che parte da Domodossola ed arriva a Berna e che viaggia attraverso luoghi da favola, in cui ogni fermata è magia: parliamo del Trenino Verde delle Alpi, che percorre la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg nel cuore della Svizzera autentica. Il trenino si inerpica in montagna, offrendo visioni panoramiche attraverso ampie finestre sulle terrazze soleggiate del Vallese e le montagne dell’Oberland Bernese con Kandersteg: arrivato sul lato nord delle Alpi, comincia la discesa verso il lago di Thun e raggiunge in poco più di 2 ore Berna, capitale federale della Svizzera con la sua città vecchia, patrimonio UNESCO.

Un itinerario di viaggio che merita di essere approfondito in un podcast, dove ogni puntata racconta un tratto di questo percorso: un’ottimo modo anche per chiudere gli occhi e viaggiare con la mente, se fisicamente questo viaggio non può essere compiuto.

Il podcast su Loquis e l’impegno green

Il podcast è disponibile gratuitamente su Loquis, piattaforma di travel podcast, che ospita centinaia di canali e decine di migliaia di audio geolocalizzati: si chiama proprio Il Trenino Verde delle Alpi e racconta non solo la bellezza dei luoghi che tocca il trenino, ma anche le iniziative culturali delle diverse città lungo tutto l’arco dell’anno.

Il focus in particolare è ovviamente sul treno, che non a caso è “verde”: l’impegno dell’azienda che lo fa viaggiare, BLS, è principalmente la sostenibilità, con una quota di energia idroelettrica superiore al 95% nel mix della corrente ferroviaria e con l’eliminazione o la limitazione di rumori, vibrazioni ed emissioni di sostanze tossiche nell’ambiente.

Per viaggiare sul trenino va acquistata la carta BLS, che dura due giorni, permette di salire e scendere lungo il percorso del treno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun (acquistabile qui): qui sono invece disponibili gli orari del trenino.