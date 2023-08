In auto elettrica si può viaggiare con comodità e sostenibilità, basta partire preparati

L’auto elettrica è sempre più una realtà nelle città italiane e le flotte di molti servizi di car sharing sono esclusivamente elettriche. Se si possiede un’auto elettrica o si pensa di noleggiarla per le vacanze, occorre progettare con attenzione l’itinerario: qualche consiglio utile arriva da Wallbox, azienda che opera nel settore delle ricariche per veicoli elettrici e altri dispositivi per la gestione energetica.

Nell’esempio, un itinerario perfetto per visitare in auto elettrica le bellezze della costa mediterranea tra Italia, Francia e Spagna. Alcuni accorgimenti preliminari:

Se si noleggia l’auto, meglio preferire un veicolo che abbia un’autonomia di almeno 450 km, così da riuscire a percorrere lunghi tratti di strada e ridurre le soste per la ricarica.

Se possibile, individuare stazioni di ricarica veloci o ultraveloci, per ricaricare 2 o 3 volte più velocemente e risparmiare minuti e ore preziose. N.B. Assicurarsi preventivamente che la propria auto elettrica supporti la ricarica rapida.

In generale, è consigliabile pianificare con attenzione la rotta e individuare le località di interesse insieme ai punti di ricarica più vicini, utilizzando app e siti web dedicati come Electromaps, che consente l’accesso a punti di ricarica elettrica gratuiti o a pagamento nel sud Europa.

Meglio programmare le soste di ricarica durante il pranzo, scegliendo ristoranti che dispongono di colonnine per l’alimentazione degli EV e ricaricare così le proprie batterie e quelle dell’auto in una volta sola.

Prima tappa – Liguria tra Genova e la Riviera dei Fiori

Partiamo dalla splendida Liguria, che negli ultimi mesi ha visto un incremento del +11% dei punti di ricarica installati: un’ottima notizia per gli amanti della mobilità sostenibile che si apprestano a visitarla.

Il nostro punto di partenza è Genova: qui sarà possibile concedersi una visita del centro storico alla ricerca Vico della Luna (uno dei vicoli più stretti al mondo) e assaporare le prelibatezze locali mentre la propria auto si ricarica in una delle tante colonnine sparse per la città.

Una volta fatto il pieno, possiamo dirigerci verso la Riviera dei Fiori, un’area senza tempo che si estende da Capo Mimosa fino a Ventimiglia, dove rilassarsi con un bagno fresco presso una delle tante meravigliose spiagge – la nostra preferita? La Spiaggia delle Uova!

Seconda tappa – Francia, dalla Costa Azzurra alla Provenza

Arrotolati gli asciugamani, risaliamo in auto e attraversiamo il confine con la Francia, il secondo Paese più attrezzato d’Europa per la ricarica delle auto elettriche, con oltre 100.000 colonnine di ricarica installate e con l’ambizione di arrivare a quota 400.000 entro il 2030.

La prima tappa è Nizza, con panorami mozzafiato e romantiche passeggiate da fare tra particolari quartieri, come quello di Vieux-Nice, caratterizzato da strette stradine, case colorate e numerosi negozi, bar e ristoranti.

Proseguendo verso sud, raggiungiamo Marsiglia, città marittima, cosmopolita e affascinante che merita sicuramente una visita approfondita da non perdere, una visita al vecchio porto e alle bancarelle del pesce – approfittando di queste passeggiate per ricaricare l’auto elettrica!

Terza tappa – Spagna, divertimento assicurato tra Barcellona e il Delta dell’Ebro

Dopo alcuni giorni di relax, è il momento di un po’ di sano divertimento in Spagna, Paese che a inizio 2023 vantava ben 20.243 punti di ricarica per auto elettriche e che mira a raggiungere quota 45.063 per soddisfare gli standard fissati dal piano europeo “Fit for 55”: un obiettivo ambizioso che richiede un grande sforzo da parte del Paese, nonché una grande cooperazione e supporto sia a livello pubblico che tra le aziende del settore.

La prima tappa non può che essere Barcellona, perché nessuna visita in Spagna può dirsi completa senza aver trascorso del tempo nella coloratissima capitale della Catalogna, caratterizzata da una calda accoglienza, deliziosi piatti da condividere e svariati punti di ricarica per le auto elettriche – secondo Electromaps, si possono trovare ben 400 caricabatterie sparsi per tutta la città.

Prima di tornare a casa però, perchè non concludere il proprio viaggio al Delta dell’Ebro, un vero paradiso naturale che vanta splendidi campi di riso, viste sul Mediterraneo e numerosi punti di ricarica: l’accoppiata vincente tra natura e innovazione, meta ideale per tutti i viaggiatori più avventurosi.

Fonte: Wallbox