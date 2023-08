La DMO Etruskey è una piattaforma che, tra le altre cose, propone percorsi di trekking ed eventi in Etruria.

Nell’Alto Lazio – non lontanissimo da Roma – sorge la Tuscia: terra di Etruschi, ma anche di mare e di tradizioni tutte da scoprire. Un territorio che necessita indubbiamente di valorizzazione, oscurato in parte – nei circuiti turistici – proprio dalla fama e dalla vicinanza della Capitale. Per mettere in luce le bellezze dell’Etruria Meridionale nasce dunque Etruskey – La Terra dei Re, una proposta che parte dall’associazione DMO Etruskey e che coinvolge 12 Comuni e 38 soggetti privati. In totale, parliamo di un territorio di 1300 chilometri di estensione in cui vivono 191mila abitanti: al suo interno sorgono un sito UNESCO e un porto internazionale. Ma in cosa consiste la DMO Etruskey?

I cluster tematici individuati sono quattro: il turismo culturale e identitario, il turismo outdoor, enogastronomia e turismo rurale, eventi culturali e artistici. Sono diverse aree che convergono nella piattaforma Etruskey, a supporto del turista, dei tour operator e delle agenzie di viaggio. Per sensibilizzare al tema ambientale, la piattaforma calcolerà anche il CO2 FOOT PRINT, sottolineando come la scelta di muoversi nel territorio seguendo un turismo lento, sostenibile e di valorizzazione delle piccole realtà permetta di tutelare l’ambiente.

La piattaforma Etruskey: eventi e trekking

Sul sito sono disponibili tour virtuali e tutti gli eventi che si tengono nei comuni coinvolti. Tra questi necropoli, monumenti e musei, tradizioni millenarie e stili di vita, ma anche eventi di forte richiamo internazionale o feste per celebrare antiche tradizioni. E ancora vini e olii, pascoli e coltivazioni protette, foreste e campi, la possibilità di godere della natura più protetta e ancestrale avventurandosi a cavallo, a piedi o in bicicletta, ma anche confrontarsi con il mare e la sua forza grazie al surf, in barca a vela o in crociera, o fare snorkeling o diving alla scoperta di un sito archeologico sommerso. Ancora più intrigante, poi, la messa a punto di percorsi di trekking: su Etruskey è possibile non solo conoscerne i dati tecnici, ma anche scaricare le mappe dei sentieri suggeriti.

Sono due, infine, gli ambiti territoriali coinvolti: il litorale del Lazio (con 5 comuni) e quello della Tuscia e della Maremma laziale (con 7 Comuni). La DMO metterà dunque a sistema, nel suo complesso 2 provincie, quella di Roma e quella di Viterbo, per un totale, almeno in questa prima fase, di 12 comuni: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto Di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa. Il comune più grande è Civitavecchia con 51.894 abitanti, mentre il più piccolo è Barbarano con 1.052 abitanti.