Gwyneth Paltrow su Airbnb è pronta ad accogliere i guest per un soggiorno unico all’insegna dell’equilibrio e della calma interiore.

Anche Gwyneth Paltrow diventa un host di Airbnb: la guesthouse di Montecito (in California) dell’attrice – fondatrice e CEO di goop – è infatti disponibile sulla piattaforma per un soggiorno di benessere per il corpo e la mente. «Gli ospiti – si legge nella nota stampa – saranno accompagnati dalla nota attrice in un’esperienza rigenerante, per rilassarsi ed entrare in contatto tra di loro, creando nuove connessioni e sentendosi parte della comunità». Non solo host – dunque – ma anche guida.

«La mia casa a Montecito è il mio rifugio per la pausa e la chiarezza mentale. – scrive l’attrice su Airbnb – Vado lì per ricaricarmi, sognare ad occhi aperti ciò che stiamo costruendo al Goop e per riconnettermi con la mia famiglia e i miei amici preziosi. Che tu stia cercando un posto per una connessione inaspettata o per una meritata solitudine e riflessione, quando verrai a soggiornare, spero che tu possa ottenere tanta gioia quanto me. Inoltre, ho caricato il tuo soggiorno con alcuni dei miei prodotti essenziali preferiti per nutrire il corpo, la mente e l’anima».

La guesthouse di Gwyneth Paltrow su Airbnb

La guesthouse incarna i valori di goop ed è un luogo di connessione ma anche di pace e riflessione. Immersa nella bellezza naturale e nell’atmosfera unica di Montecito (California, Stati Uniti), vanta viste mozzafiato sulle colline, spiagge e luoghi da esplorare, oltre alla pittoresca città tutta da scoprire, compreso lo shop goop presso la splendida Rosewood Miramar Beach.

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno apprezzare e vivere la filosofia del brand, guidati dalla sua fondatrice, avendo l’opportunità di:

potenziare la mente con una sessione di meditazione trascendentale guidata;

concedersi una rilassante giornata in una spa con i prodotti di bellezza preferiti da Gwyneth Paltrow: dal pluripremiato trattamento viso esfoliante istantaneo al nuovo shampoo e balsamo dall’inebriante profumo;

alimentare il corpo con cibi nutrienti ispirati alla cucina in stile goop;

portare a casa non sono molteplici prodotti, ma anche preziose tecniche utili per continuare il viaggio verso il benessere anche dopo il soggiorno.

Come prenotare

Gli ospiti che desiderano nutrire mente, corpo e anima possono inviare una richiesta di prenotazione a partire da martedì 15 agosto 2023 alle 19.00 su airbnb.com/goop. Il soggiorno di una notte, per un massimo di due persone, si terrà sabato 9 settembre 2023. Gli ospiti sono responsabili del proprio trasferimento da e per Montecito, California.