Si è aperta la stagione delle feste a Gardaland, che fino al 7 gennaio mette al centro la gentilezza e rende protagonisti i bimbi dando voce alle loro emozioni.

Il Gardaland Resort ha ufficialmente inaugurato il periodo più magico dell’anno con l’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter, fino al prossimo 7 gennaio. L’evento mette al centro il tema della gentilezza, offrendo ai visitatori di tutte le età momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni.

Grazie a esperienze immersive e coinvolgenti, i visitatori potranno immergersi in un mondo che vuole esortare i bambini a diventare autentici portavoce della gentilezza. I piccoli ospiti, infatti, sono i veri protagonisti della stagione e dovranno aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa per la main song dell’edizione Winter 2024. In che modo? I bambini sono invitati a scrivere il loro “pensiero gentile” su apposite cartoline natalizie, che verranno inserite in un mega pacco regalo simbolico in piazza Jumanji.

Foto da Ufficio Stampa

Un progetto che ha già riscosso grande apprezzamento. “Già nel primo weekend di apertura l’iniziativa si è rivelata un successo, segnando un ottimo inizio per Gardaland Magic Winter”, ha commentato il CEO Sabrina de Carvalho. “Tra venerdì 8 e domenica 10 sono stati raccolti circa 1.000 bigliettini che, a partire dal prossimo weekend, saranno selezionati da Prezzemolo e Babbo Natale e saranno visibili sul Gardaland’s Wall of Kindness”.

Ma è l’intero parco a diventare magico per le settimane delle feste. È stato, infatti, trasformato per l’occasione, con decorazioni natalizie, gnomi simpatici, dolci festivi e luci scintillanti. Proprio Piazza Jumanji è diventata un’area natalizia con giganti omini di marzapane, pacchi regalo e un imponente albero di Natale.

Le novità da non perdere

Fra le attrazioni da non perdere ci sono il Magico Villaggio di Babbo Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’accensione serale dell’albero. Il Magico Villaggio di Babbo Natale è una baita di montagna che offre un viaggio interattivo nel mondo del Natale attraverso tre stanze tematizzate. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, invece, circondata da scenografie glaciali, offre un’esperienza incantata.

Inoltre, il parco offre un nuovo film 4D, Happy Feet 4D Experience, che coinvolge gli ospiti in una divertente avventura in Antartide. Ma c’è di più. Gardaland Magic Winter presenta nuovi spettacoli, tra cui Zero (fiaba musicale live al Gardaland Theatre) e Jingle Magic (spettacolo al Teatro della Fantasia per i più piccoli.) Al Rio Bravo, poi, torna lo spettacolo Le Feste più belle del West con performers professionisti.

Ospite speciale della stagione non poteva che essere Babbo Natale. Ogni sera sarà impegnato nella cerimonia Santa Claus is coming to Gardaland in Piazza Jumanji per accendere l’albero, accompagnato da Prezzemolo, Aurora, cantanti e ballerini. E negli stessi spazi – tra delizie invernali e prelibatezze natalizie – ci si potrà divertire a cercare gli indizi per la nuova attrazione del 2024.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

L’aria di festa contagia anche gli hotel del Resort (Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel), che offrono proposte speciali per il periodo, compresi cenoni di Natale e Capodanno con animazione tematica. Fra le nuove proposte al Gardaland Hotel, presso il Wonder Restaurant, il 15 dicembre va in scena la prima ed esclusiva “cena in giallo”. Chi ha rapito Babbo Natale? Questo il titolo della serata che coinvolgerà gli ospiti presenti (adulti) in una cena epica con una donazione del ricavato a Merlin’s Magic Wand.

Per i soggiorni che comprendono la notte di Capodanno si potrà scegliere fra due proposte di cenone. La prima per chi soggiorna al Gardaland Hotel con il cenone al Wonder Restaurant, e la seconda per chi soggiorna al Gardaland Adventure Hotel con il cenone al Tutankhamon Restaurant. Il parco rimarrà aperto tutti i sabati e le domeniche di dicembre e dal 26 dicembre al 7 gennaio. Qui ulteriori dettagli.

Foto da Ufficio Stampa