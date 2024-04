Dopo il successo travolgente dello scorso anno si rinnova l’appuntamento con il campus calcistico di SG Soccer. Tutti i dettagli.

Dopo il successo dell’edizione 2024, torna SG Soccer Summer Camp, primo campus estivo internazionale calcistico in programma dal 30 giugno al 12 luglio allo stadio Curotti di Domodossola. Il camp è organizzato da Sg Soccer (vero nome Ivan Squillaci), Maestro di Tecnica Calcistica Professionista e Mental Coach e creator sportivo con oltre 3 milioni di followers sui social.

“In campo, come nella vita per raggiungere gli obiettivi non sono fondamentali soltanto le abilità, ma anche il mindset”, dichiara SG Soccer. “Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, perché la nostra mente influenza i nostri pensieri, i nostri pensieri influenzano le nostre azioni, le nostre azioni influenzano le nostre abitudini e le nostre abitudini influenzano la nostra vita”.

Immagine da Ufficio Stampa

Da qui l’obiettivo della SG Soccer Accademy, ovvero “formare atleti che siano realizzati e sicuri di sé stessi e delle loro capacità, non soltanto nel mondo calcistico, ma in qualsiasi ambito della sfera personale e sociale. Il focus principale è pertanto sempre la crescita individuale, cercando di migliorare ogni singolo giorno per portare più valore alla nostra vita e a quella altrui. Il mio motto – prosegue Ivan Squillaci – è non cercare di essere una persona di successo, ma cerca di essere una persona di valore”.

“Ecco perché nei miei video da creator cerco di trasmettere informazioni e valori che possano aiutare a migliorare il giocatore sotto vari aspetti. – conclude – Insegniamo ai nostri giocatori semplicità e concretezza, ma allo stesso tempo permettiamo loro di padroneggiare e interiorizzare con abilità varie skills. In modo tale da aver sempre più bagaglio tecnico al quale poter attingere nella giusta circostanza per distinguersi”.

Il campus estivo

SG Soccer Summer Camp è un campus unico che permette di migliorare a livello fisico e mentale, garantendo la massima esperienza al giocatore, il tutto sempre divertendosi. Il campus ha registrato negli anni adesioni di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, da Dubai a Hong Kong con presenze di atleti provenienti anche dall’America, Svizzera, Belgio, Inghilterra e Canada.

LEGGI ANCHE: — Nicola Savino conduce ‘Tris per vincere’: «Un po’ di leggerezza in una vita già tanto amara»

Rispetto, umiltà, sacrificio, costanza e autostima sono solo alcuni dei valori fondamentali che guidano la SG Soccer Accademy attenta da sempre anche alla solidarietà ed all’inclusione attiva. A tale proposito, proseguirà il sostegno e la collaborazione con INSUPERABILI, onlus di cui è testimonial Giorgio Chiellini, nonché scuola di calcio dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che utilizza l’attività calcistica come strumento di socializzazione e integrazione. Uno speciale progetto d’inclusione che troverà anche nel camp estivo di SG Soccer un’accoglienza strepitosa.

Inoltre il campus ospiterà personaggi noti e Influencer del mondo sportivo, che interagiranno con i ragazzi regalando loro un’esperienza irripetibile, tra sport ed emozioni. Nelle scorse edizioni hanno già partecipato Gli Autogol, Il boss del freestyle, i PirlasV , Sergej, Skillscrew, Fedfreestyle e molti altri.

Immagini da Ufficio Stampa