Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per il ritorno di Gardaland Magic Halloween, evento mostruosamente divertente a partire dal 6 ottobre. Le novità 2023.

Torna l’appuntamento con Halloween, che veste il popolare parco divertimenti di Gardaland in una terra da paura per regalare un’esperienza inedita. L’allestimento è pensato in due versioni: i Venerdì Da Paura – ogni venerdì dalle 17:00 alle 22:00, per i più temerari – e le giornate di sabato e domenica, dedicate alle famiglie con bambini di tutte le età. Il divertimento inizierà con il Welcome Show del corpo di ballo di Gardaland Resort pronto a coinvolgere gli ospiti in sorprese spaventose durante l’esibizione.

E si continua con le Scary Zone, aree del parco delimitate e infestate da zombie, mostri e creature spaventose, che hanno riscosso enorme successo nell’edizione precedente. Ancora una volta, tutti i venerdì queste zone metteranno alla prova il coraggio degli ospiti in perfetto stile con il mood di Gardaland Magic Halloween. Addentrandosi, quindi, lungo i viali del parco i visitatori troveranno innumerevoli momenti di divertimento tutti da sperimentare. Dalle postazioni make-up a tema horror alle mostroband itineranti fino al nuovissimo Trick or Treat, caccia al ‘dolcetto o scherzetto’ per i più golosi.

Per continuare con la Foresta Incantata che per l’occasione si trasforma nel Bosco Stregato, mentre il Cinema 4D propone una nuova programmazione mostruosa da scoprire. Gardaland Magic Halloween ha in calendario anche una serie di spettacoli coinvolgenti per tutta la famiglia. Tra gli punti focali da non perdere ci sono il Buffalo Stage con lo spettacolo Windigo e il Teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica. Infine, il Gardaland Theatre presenta il nuovo spettacolo live Nautilus, oltre allo spettacolo tematizzato Midnight, l’ora del Duca.

Grande appuntamento, ovviamente, il 31 ottobre, l’Halloween Party. Piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte, con ospiti spaventosi per una notte difficile da dimenticare.

