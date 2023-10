Al via una festa mostruosamente divertente animata da draghi, zucche e fantasmini, dove tutti sono invitati a travestirsi.

Con l’arrivo della stagione autunnale, Leolandia – il noto parco a tema situato a pochi passi da Milano – si trasforma in un incantevole mondo chiamato HalLEOween. Un luogo magico ricco di sorprese, dolcetti e scherzetti per grandi e piccini. Tra le principali novità di quest’anno spicca l’arrivo dei draghi, nuovi personaggi che arricchiscono l’esperienza di intrattenimento offerta da Leolandia. Questi affascinanti draghi si uniscono a zucche parlanti, fantasmi che svolazzano nell’aria, streghette intente a preparare intrugli in giganteschi pentoloni, vampiri, zombie e simpatici mostriciattoli. Un vero spettacolo da non perdere!

Una delle tappe imprescindibili è il Golfo del Drago Marino, una nuova area giochi di Leolandia animata dal Festival delle Scope Magiche, un raduno di scope incantate che si preparano per il volo nella notte del 31 ottobre. Il tutto è sorvegliato da un enorme drago, alto 9 metri e lungo 25 metri, pronto a proteggere il suo dominio dai bizzarri e simpatici personaggi.

Leolandia: tutte le novità di HalLEOween

Ma le novità non finiscono qui! In risposta alle numerose richieste dei visitatori, è arrivata anche la sorellina di Bluey, la famosa cagnolina di Blu Heeler tanto amata dai bambini. Ora i bambini e le loro famiglie avranno l’opportunità di partecipare a un mini spettacolo dal vivo con Bluey e la sua sorellina Bingo, giocare a Keepy Uppy cercando di non far cadere il pallone e divertirsi a imitare le due simpatiche cagnoline. Alla fine dello spettacolo, i piccoli ospiti potranno salire sul palco per una foto ricordo speciale con le due adorabili protagoniste.

Durante tutto il mese di ottobre, i visitatori potranno godere di nuovi spettacoli coinvolgenti che li faranno immergere completamente nell’atmosfera di HalLEOween. Tra mistero e allegria, la giornata inizia con il welcome show Benvenuti a HalLEOween!, che vede tutti i personaggi del parco esibirsi in una festa mattutina. In Leo e la Bambola Stregata, Leo e Mia si troveranno a interagire con una bambola dal misterioso potere di muoversi e ballare con loro le divertenti baby dance di Leolandia. Presso la LeoArena, c’è lo spettacolo inedito Le Streghe della Luna, dove simpatiche streghette dovranno difendere i loro magici medaglioni dai potenti stregoni del fuoco. Non manca il tanto amato musical I Fiori della Magia, ospitato nel Galeone della Riva dei Pirati. Infine, al termine della giornata, tutti sono invitati a partecipare alla Parata di HalLEOween, uno spettacolo di luci e colori che illuminerà il parco al tramonto.

Cibo e spettacoli

E mentre ci si diverte tra una giostra e l’altra, è possibile deliziarsi con il cibo tipico di Halloween, tra cui zucchero filato, mele caramellate, marshmallow e bretzel. Inoltre, sono disponibili deliziosi menu tradizionali locali presso la Taverna del Viaggiatore, dove è possibile assaporare la polenta bergamasca, accompagnata da birra e vin brulè per i più grandi. Naturalmente, tutti i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini saranno presenti per incontri speciali, tra cui PJ Masks – Superpigiamini, Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop e il Trenino Thomas. Inoltre, gli spettacoli come Esiste Davvero! offriranno un’esperienza unica in Italia, riunendo tutti i beniamini dei bambini sullo stesso palco.

Per maggiori informazioni, inclusi giorni e orari di apertura del parco, nonché il programma completo degli spettacoli, è possibile visitare il sito ufficiale del parco all’indirizzo www.leolandia.it. Leolandia si trova sull’Autostrada A4 (MI-VE), uscita Capriate, ed è raggiungibile al telefono 02 9090169.