Voglia di partire in autunno per ricaricare le batterie? Qui alcuni agriturismi immersi nella natura per rigenerare corpo e anima

Avete di nuovo bisogno di staccare la spina? Un soggiorno in agriturismo durante l’autunno offre l’opportunità di immergersi in paesaggi mozzafiato, esplorare borghi ricchi di storia, assaporare prelibatezze culinarie tradizionali e vivere momenti di puro benessere.

Questa è la conclusione di una recente ricerca commissionata ad AstraRicerche da Feries, il leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online tramite i portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. L’indagine ha rivelato che oltre l’80% degli italiani associa le vacanze nella natura a sensazioni positive, definendole rilassanti e ricostituenti.

Autunno, un weekend in agriturismo: qualche spunto

Per il 27,5% dei partecipanti, la vacanza ideale è fatta di soggiorni in piccoli borghi e località meno conosciute, sia sulle coste che nell’entroterra, tra montagne e colline. Tra le preferenze degli italiani figurano anche gli itinerari enogastronomici e i soggiorni per il benessere del corpo e dell’anima. Tutti questi ingredienti si fondono perfettamente in una fuga in autunno in agriturismo, rendendolo la formula perfetta per allontanarsi dalla frenesia cittadina, in sintonia con la natura.

Ecco una selezione di destinazioni autunnali da prendere in considerazione.

A Poggi (Imperia), un affascinante borgo a soli dieci minuti dal mare, l’Agriturismo Uliveto Saglietto offre un’accoglienza diffusa di charme in appartamenti storici, frutto di un accurato restauro conservativo delle tipiche case liguri. Grazie al clima mite, anche in pieno autunno, questo luogo è l’ideale punto di partenza per esplorare la Liguria di Ponente al di fuori della stagione turistica.

Casa Scaparone, con oltre mezzo secolo di storia, rappresenta la casa agrituristica più antica della città di Alba. Situata su una collina, è stata rinnovata con meticolosità attraverso un restauro conservativo. Oggi, questa struttura coltiva 15 ettari di terreno tra vigneti, frutteti, orti, prati e campi di cereali antichi.

L’Agriturismo Castello di Roncade, una dimora storica del Cinquecento situata nell’omonimo borgo in provincia di Treviso, offre un’ospitalità raffinata negli appartamenti e nelle camere ricavate nelle torri e all’interno della Villa. Questa è l’unica villa veneta pre-palladiana cinta da mura dove la tradizione vitivinicola veneta è ancora viva.

L’Agriturismo Pröfinghof a Bolzano è un maso a conduzione biologica che accoglie gli ospiti in esclusivi appartamenti frutto di restauro e riconversione di un antico fienile. Situato all’ingresso del Parco Naturale Gruppo di Tessa, rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare i dintorni attraverso sentieri escursionistici immersi nella natura del Trentino-Alto Adige.

Olio, Vino & CO.

Durante ottobre e novembre, l’Agriturismo Le Fornelle (Lecce) offre visite guidate per assistere alla raccolta delle olive. Nell’ombra di una maestosa Quercia Vallonea del XVII secolo, questa struttura offre ospitalità in tre unità abitative indipendenti, note come Liàme, case di campagna utilizzate dai braccianti agricoli nei primi del ‘900. Qui è possibile acquistare olio extravergine d’oliva di produzione propria.

Il Wine Resort Villagrande (Catania), ospitato in un’antica casa baronale, organizza wine tour dell’azienda vitivinicola con visite alla storica cantina e degustazioni. È possibile anche visitare i vigneti con l’accompagnamento di un esperto enologo e partecipare a entusiasmanti escursioni sull’Etna, sia in jeep che attraverso percorsi di trekking.

L’Agriturismo Massimago (Verona) offre agli ospiti la possibilità di partecipare attivamente alla vendemmia, alla raccolta delle olive, dei tartufi, dei frutti e delle primizie dell’orto di proprietà. Situato nelle colline veronesi, a pochi chilometri dalla città di Romeo e Giulietta, organizza anche passeggiate, degustazioni e cene a tema.

L’Agriturismo Tenuta Saiano (Rimini) si estende per cento ettari all’interno dell’oasi naturalistica di Montebello, a pochi chilometri da Santarcangelo di Romagna. Qui, è possibile gustare i migliori vini dell’azienda e il formaggio di fossa, immergendosi in un autentico patrimonio di biodiversità.

Relax e benessere sempre in mezzo alla natura

L’Agriturismo Il Bagnolo Eco-Lodge a Serniga di Salò offre un’esperienza completa di benessere e relax nella natura. Immerso nella tranquillità di 25 ettari di boschi e prati nel Parco Alto Garda, qui è possibile usufruire di un’area benessere con piscina ad acqua riscaldata, idromassaggio, nuoto contro-corrente e doccia cervicale.

La Fattoria delle Tartarughe è un luogo magico situato strategicamente nel sud-est della Sardegna, da cui è possibile raggiungere il mare e i sentieri di trekking. Per una vacanza in equilibrio con se stessi e la natura, la struttura offre massaggi rigeneranti e lezioni di pilates.

