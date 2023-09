Avete ancora voglia di mare in autunno? L’Italia offre molte spiagge, addirittura facilmente raggiungibili in treno, per un weekend rilassante prima dell’inverno

Con l’autunno alle porte, le spiagge italiane rimangono affascinanti mete di vacanza grazie alle temperature ancora gradevoli e all’atmosfera più tranquilla. Questa stagione offre l’opportunità perfetta per godersi il mare senza le folle estive.

Spiagge in autunno: 5 mete top

Fortunatamente, l’Italia vanta una vasta gamma di spiagge facilmente raggiungibili in treno, consentendo ai viaggiatori di immergersi nelle meraviglie delle coste senza la necessità di utilizzare l’auto.

Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, ha selezionato cinque spettacolari spiagge italiane da raggiungere comodamente in treno durante questa stagione autunnale.

1. Monterosso, Liguria Monterosso, il gioiello delle Cinque Terre, offre ampie spiagge sabbiose e lunghe passeggiate lungo il mare. Questo pittoresco borgo è l’ideale per gli amanti delle acque cristalline della Riviera Ligure e della deliziosa cucina ligure, che si sposa perfettamente con il clima autunnale. Monterosso è anche una base ideale per esplorare le altre gemme delle Cinque Terre, accessibili tramite treni locali meno affollati rispetto ai mesi estivi. Da Milano, è possibile raggiungere Monterosso in circa 3 ore con un treno diretto.

Viareggio, non solo carnevale ma anche mare e relax

2. Viareggio, Toscana Viareggio è famosa per il suo celebre Carnevale ed è una delle mete balneari più rinomate della Versilia. Il suo clima mite, anche in autunno, attrae turisti italiani e stranieri. Qui, è possibile godersi una piacevole passeggiata tra i banchetti del mercatino dello shopping o trascorrere una mattinata in bicicletta nella verde Pineta di Ponente. Viareggio è facilmente raggiungibile da Firenze in meno di un’ora e mezza e da Pisa in soli 15 minuti di treno.

Spiagge di Senigallia: in autunno un’oasi di pace

3. Senigallia, Marche Situata sulla costa adriatica delle Marche, Senigallia si trasforma in un luogo di incantevole bellezza durante l’autunno. Famosa per le sue ampie distese di sabbia dorata e le acque cristalline, questa località offre un’esperienza unica in questa stagione. Senigallia in autunno è un’oasi di serenità, ideale per riconnettersi con la natura e godere di momenti di tranquillità in un paesaggio straordinariamente bello. Senigallia è raggiungibile da Bologna in meno di due ore con un treno diretto.

Puglia e Calabria: i lidi migliori in autunno

4. Tropea, Calabria. Con temperature autunnali medie comprese tra i 17°C e i 27°C, Tropea è la destinazione marittima perfetta per un’ultima assaporata d’estate prima dell’arrivo dell’inverno. La leggenda narra che Ercole, di ritorno dal limite estremo del mondo conosciuto, si innamorò dell’iconica scogliera a strapiombo sul Mar Tirreno. Tropea, con le sue caratteristiche viuzze nella parte alta e le candide spiagge bianche nella Marina, è la perla della costa orientale della Calabria. È facilmente raggiungibile da Reggio Calabria in meno di due ore con un treno diretto.

5. Polignano a Mare, Puglia Tuffarsi dalle scogliere mozzafiato e ammirare un tramonto mozzafiato sul mare, mentre si gusta un delizioso panino con il polpo: Polignano a Mare offre tutto questo senza l’affollamento tipico dell’estate. Visitare la “perla dell’Adriatico” in autunno è un’ottima scelta per immergersi nella natura e nella gastronomia del piccolo comune barese. Polignano a Mare è facilmente raggiungibile da Bari con un collegamento diretto di circa mezz’ora.

Foto: Trainline