Forbes stila una classifica dei piccoli borghi in Europa che vale la pena vedere per ritrovare la serenità: premiata anche l’Italia

Se è vero che nella botte piccola c’è il vino buono, allora è anche vero che i piccoli borghi sono degni di essere visitati al pari di città più rinomate e famose. Forbes ha stilato un elenco di luoghi di dimensioni ridotte rispetto alle grandi capitali europee perfetti per ritrovare la serenità, ritmi più lenti e panorami mozzafiato.

Leggi anche: — GUARDIANI DEL FARO PER UNA NOTTE: QUI TUTTO È POSSIBILE

Tra i borghi più belli in Europa annoveriamo Bibury, un delizioso paesino inglese fatto di cottage in pietra, siepi allineate e pub old school. Se avete amato “L’amore non va in vacanza”, con Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz e Jack Black, l’atmosfera di Bibury e il suo fascino antico è esattamente quella della commedia romantica del 2006.

Bibury, Inghilterra

Leggi anche: — COME DORMIRE NELL’AIRBNB DA SOGNO DI GWYNETH PALTROW IN CALIFORNIA

Dalla Gran Bretagna ci spostiamo in Germania per approdare a Cochem, un borgo della Renania particolarmente apprezzabile in autunno quando il foliage esalta i colori delle casette colorate della piccola città. Da non perdere il castello medievale risalente all’XI secolo da cui si gode una ampia vista sui vigneti della Mosella.

Cochem, Germania

Borghi più belli: il gioiello spagnolo che in pochi conoscono

Passiamo a Ronda, in Spagna: è un borghetto in Andalusia arroccato sui due lati di una profondissima gola rocciosa. Da una parte si trova la città nuova risalente al XV secolo e dall’altra la città vecchia, dove è possibile ritrovare tracce di dominazione moresca.

Ronda, Spagna

Voliamo poi in Romania alla scoperta dell’ex capitale europea della cultura con Sibiu. Il villaggio in Transilvania ha ben conservate rovine di mura e torri medievali, tra cui la duecentesca Torre del Consiglio. Tra le principali attrazioni, il Ponte delle Bugie, simbolo della città e famoso per le leggende e le storie legate a Sibiu. Si racconta che veniva attraversato da mercanti che cercavano di ingannare i propri clienti e quelli catturati venivano gettati giù; oppure da innamorati che si scambiavano grandi promesse di amore eterno e chi non le rispettava faceva la stessa fine dei mercanti di cui sopra.

Sibiu, Romania

Infine Forbes annovera tra i borghi più belli da visitare in Europa anche Bolsena. Si trova in provincia di Viterbo, nel Lazio settentrionale, è piena di chiesette ed è famosa per il suo lago, il più grande di origine vulcanica in tutto il Vecchio Continente.

Bolsena, Italia

Foto: Shutterstock