L’Italia riserva angoli nascosti per tutti i gusti, location perfette per trascorrere un weekend lungo in questa stagione. Qualche meta da scoprire.

La primavera è la stagione perfetta per un breve viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. L’Italia, infatti, è ricca di angoli spesso poco conosciuti che regalano esperienze in cui arte, natura e storia si tengono per mano. Da vivere da soli, in coppia, coi bimbi o insieme a un gruppo di amici, ci sono idee adatte a tutti, come svela la piattaforma di prenotazione TIQETS,. Il weekend lungo diventa, così, ideale per una fuga dalla quotidianità e le stime prevedono milioni di italiani in viaggio proprio in occasione dei ponti del 25 aprile e 1° maggio.

La piattaforma ha, quindi, deciso di raccogliere dieci idee per tutti i viaggiatori tra grandi classici, location inaspettate, arte, giardini ed esperienze adatte alla famiglia. “Tra le attrazioni più acquistate in Italia per il periodo che va da sabato 22 aprile a martedì 2 maggio, secondo i dati raccolti da Tiqets […] ci sono il Museo delle Illusioni di Roma e Milano, i Musei Vaticani, il Colosseo, l’Acquario di Genova, gli Uffizi e Pompei”, spiega Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e GEPO di Tiqets. “All’estero, invece, la Sagrada Familia, Parc Güell e Casa Batllò. Alla luce di questo, i suggerimenti che abbiamo raccolto, vogliono essere delle dritte per scoprire gemme nascoste o per riscoprire grandi classici”.

Dieci mete di primavera

Foto da Ufficio Stampa

Teatro Antico di Taormina, Sicilia

A forma a ferro di cavallo e scavato nella roccia oltre 2000 anni fa, l’anfiteatro offre vedute impareggiabili sul litorale calabrese e sulla costa ionica della Sicilia fino all’Etna, nelle giornate più limpide. Questa speciale location è anche set naturale di spettacoli teatrali, di lirica e non solo. Da Elton John a Robert Plant, passando per Stewart Copeland, David Garret, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle e Antonello Venditti con Francesco De Gregori.

Valle dei Templi ad Agrigento e Parco Archeologico di Selinunte, Sicilia

La Valle dei Templi di Agrigento, il più grande sito archeologico del mondo, patrimonio Unesco, si estende su alcune delle più notevoli rovine dell’antico impero greco e bizantino. Il Tempio della Concordia, il Tempio di Hera, il Tempio di Zeus e gli idilliaci Giardini della Kolymbetra. Il Parco Archeologico di Selinunte, città un tempo conquistata e distrutta dai Romani, regala viste panoramiche sul mare passeggiando tra ciò che resta dei templi. Dal punto più alto è possibile ammirare la possente acropoli, che si erge su un muro alto 8 metri. Era la prima cosa vista dai viaggiatori che arrivavano via mare.

Giardini Vaticani, Città del Vaticano

Se i Musei Vaticani sono tra le attrazioni più acquistate per queste giornate di riposo, i Giardini che li circondano non sono da meno. Luogo di rifugio per i pontefici fin dal XIII secolo, oggi aperti a un numero molto limitato di visitatori al giorno. Traboccanti di fontane, sculture, edifici medievali, fiori e alberi, i Giardini Vaticani occupano quasi 23 ettari e, secondo la leggenda, quando sono stati costruiti furono ricoperti di terra sacra del Monte Calvario.

Foto da Ufficio Stampa

Palazzo Pitti, Boboli e Giardini Bardini, Toscana

Dai 32.000 metri quadrati del più grande complesso museale di Firenze, vero must del percorso turistico della città, alle piante esotiche del Giardino di Boboli. O alla vista di cui si può godere dai Giardini Bardini, considerata la più bella vista panoramica sulla culla del rinascimento.

La Vigna di Leonardo, Lombardia

Uno dei beni più amati da Leonardo da Vinci, a lui donata nel 1498 dall’ex duca di Milano Ludovico Sforza che affidò all’artista la realizzazione de l’Ultima Cena. Occasione per passeggiare per la casa, il vigneto, il giardino e le serre e ammirare le viti originali reimpiantate. A conclusione della visita, il biglietto include anche un tour di Milano scaricabile su smartphone.

Pinacoteca Ambrosiana, Lombardia

Foto da Ufficio Stampa

Meta perfetta per gli appassionati di arte e di storia, alla scoperta del rinascimento italiano nella galleria d’arte pubblica più antica del mondo. Custodisce capolavori come Ritratto di Musico di Leonardo Da Vinci, Madonna del Padiglione di Botticelli, L’Adorazione dei Magi di Tiziano e Canestra di frutta di Caravaggio. Il pezzo forte del museo è il Codice Atlantico di Da Vinci. 1119 pagine originali piene di disegni e note che abbracciano i campi di ingegneria, idraulica, ottica, anatomia, architettura, geometria e astronomia.

Monastero di Torba e Villa Fogazzaro Roi, Lombardia

Da una parte la residenza estiva di Antonio Fogazzaro, capsula temporale di eleganza del XIX secolo che custodisce e preserva la vita dello scrittore. Dall’altra il monastero di Torba, nascosto nella foresta lombarda. Qui è possibile entrare nella torre romana che lo ha protetto dall’invasione barbara prima che passasse nelle mani di Goti, Bizantini e, infine, Lombardi. Con il passare dei secoli, la torre è diventata un oratorio destinato alle suore e le sue mura hanno ospitato magnifici affreschi, di cui ancora oggi si possono vedere le tracce.

Tour in Barca all’Isola Bella e Isola dei Pescatori, Piemonte

Per un pomeriggio all’aria aperta, il tour in barca sul secondo lago più grande d’Italia è l’esperienza ideale. Circondato da maestosi paesaggi alpini, sulle acque azzurre del Lago Maggiore, intorno all’arcipelago delle Isole Borromee. Tappa all’Isola dei Pescatori, per una passeggiata per gli stretti vicoli, poi sull’elegante Isola Bella, alla scoperta della grande villa e i suoi lussuosi giardini.

Vesuvio: ingresso al parco e visita guidata, Campania

Il vulcano più famoso del mondo, che un tempo distrusse le città romane di Pompei ed Ercolano, per una camminata in un paesaggio unico, somigliante a quello lunare. Tra l’odore del magma e gli splendidi panorami sul Golfo di Napoli e le vedute sul Monte Somma.

Foto da Ufficio Stampa

Giro in Gondola a Venezia, Veneto

Uno degli elementi più riconoscibili e ricorrenti nell’immaginario collettivo quando si pensa all’Italia: il tour in gondola tra i canali di Venezia, famosi in tutto il mondo, insieme a un gondoliere con la maglia a righe pronto a condurre i suoi ospiti fino al Canal Grande. E poi alla scoperta di attrazioni come la Casa di Mozart, l’intramontabile Teatro La Fenice, la Collezione Peggy Guggenheim, la Basilica di Santa Maria della Salute e una vista impareggiabile di Palazzo Ducale e il campanile di San Marco.

Foto da Ufficio Stampa