Per la prima volta il fotografo di fama mondiale David LaChapelle espone in Friuli Venezia Giulia. La mostra a Trieste fino al 15 agosto.

Con oltre novanta opere che ne tracciano il brillante percorso cinquantennale, David LaChapelle è per la prima volta in mostra nel Friuli Venezia Giulia. A ospitare l’esposizione David LaChapelle – Fulmini, dal 22 aprile al 15 agosto 2023, è il Salone degli Incanti di Trieste che si accende dei lampi dei flash dell’artista statunitense, tra i più influenti e stimolanti del panorama mondiale. Inaugurata alla presenza del maestro, la mostra arricchisce l’offerta della città offrendo un percorso narrativo affascinante, immersivo e coinvolgente.

Al centro, i fenomeni naturali che, uniti alle azioni dell’uomo, del caos e del paradiso, generano una forza dirompente. Proprio come fanno i fulmini e i flash del fotografo intento a cristallizzare un momento per riflettere sull’umanità. È il dramma dell’attimo, immortalato in un diluvio o in visioni bibliche portate nella contemporaneità. Non mancano poi scene più intime, tra angeli e figure mitologiche, santi e fiori. Il tutto, frutto di un lavoro artigianale in cui le immagini sono elaborate da LaChapelle con interventi pittorici sui negativi.

Foto di Fabrice Gallina da Ufficio Stampa GOIGEST

“Ci sono moltissime storie che vengono raccontate in questa mostra che si chiama Fulmini”, ha dichiarato David LaChapellein conferenza stampa. “Il fulmine quando colpisce è come l’ispirazione che arriva in modo inaspettato. È elettricità. Crea un collegamento e illumina. Io spero allo stesso modo con la mia arte di illuminare, entrare in contatto con l’osservatore. Nella mia carriera non sono mai stato interessato a quello che l’arte poteva darmi, ma a quello che io potevo dare al mondo tramite i miei lavori”.

“Spero, quindi, di creare delle opere che siano comprensibili dall’osservatore senza ambiguità, incertezza, confusione e oscurità”, prosegue. “Collegandomi con il pubblico attraverso una connessione che è forza elettrica e incontrando persone che, di fatto, non conosco. Questo è lo scopo di quello che faccio. Spero di dare speranza e fede, oltre che infondere ottimismo, toccare i visitatori, farli sorridere”.

Il percorso espositivo di ‘David LaChapelle – Fulmini’

La mostra ospita in totale 92 opere che raccontano le due fasi artistiche della carriera di David LaChapelle. La prima immortala in chiave dissacrante e ironica il decennio a cavallo del nuovo millennio, attraverso la rappresentazione di personaggi del mondo della musica, del cinema, della moda e della politica. La seconda, invece, proietta il suo lavoro in una dimensione nuova, più estetica, ma anche più intima e mistica, in cui emerge l’impatto nell’arte del passato e la ricerca di sé stesso nella natura.

Foto di Fabrice Gallina da Ufficio Stampa GOIGEST Foto di Fabrice Gallina da Ufficio Stampa GOIGEST

Inoltre, per la prima volta al Salone degli Incanti di Trieste, sono anche esibite dieci immagini in formato extra large che rendono ancora più spettacolare una mostra già di per sé unica e impattante. Curata dallo Studio David LaChapelle, sotto la direzione artistica di Gianni Mercurio, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste ed è organizzata da PromoTurismoFVG, in collaborazione con Madeinart.

Informazioni e orari

Da lunedì a venerdì 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Sabato domenica e festivi infrasettimanali 10.00 – 21.00 (ultimo ingresso ore 20) Martedì chiuso

Aperture straordinarie

25 aprile ore 10.00-21.00 / 1° maggio ore 10.00 -21.00 / 2 giugno ore 10.00-21.00 / 15 agosto ore 10.00 -21,00

Foto di Fabrice Gallina da Ufficio Stampa GOIGEST

BIGLIETTI

Biglietti individuali

Intero: € 17,00

Ridotto: € 13,00 studenti universitari fino a 25 anni con tessera di riconoscimento; senior over 65; giornalisti non accreditati con tessera OdG e bollino dell’anno in corso; forze dell’ordine; insegnanti; guide turistiche con patentino al seguito

Ridotto speciale: € 7,00 ragazzi 6-18 anni

Pacchetto family 1 o 2 adulti + bambini

Bambino da 6 a 18 anni: adulto € 13,00 + ragazzi € 7,00

Bambino fino a 5 anni: adulto € 13,00 + bambini gratis

Gratuito

Bambini fino ai 5 anni

Persone con disabilità certificata a partire dal 50% o in possesso di Disability Card, un accompagnatore per disabile che presenti necessità

Possessori di FVGcard

Giornalisti accreditati (previa indicazione di testata e data della visita, la richiesta deve pervenire almeno 24 ore prima inviando una mail a press@promoturismo.fvg.it).

Foto di Fabrice Gallina da Ufficio Stampa GOIGEST