Il format ristorativo ideato dal cantante Stash e dall’imprenditore Manuel D’Alessandro sbarca al Fidenza Village. Tutti i dettagli.

Il 27 gennaio alle 12, Calamore – ristorante ideato da Stash dei The Kolors e Manuel D’Alessandro – apre i battenti nella nuova location del Fidenza Village. Il format di ‘gastronomia pop’, originariamente lanciato con successo a Capri, si espande così nel cuore dell’outlet che si arricchisce anche del Calamore Cafè, in collaborazione con il Presidente AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) Sal De Riso.

Questo nuovo spazio includerà una caffetteria tradizionale e presenterà il dessert esclusivo Capresina Calamore. Si tratta di una reinterpretazione senza glutine della classica torta caprese, presentata sotto forma di éclair, con un ripieno di caramello e una copertura di cioccolato al caramello e craquelin alle mandorle. Il cioccolato utilizzato proviene dal programma di sostenibilità Cacao-Trace che garantisce una produzione di cacao sostenibile e a lungo termine per gli agricoltori.

Foto da Ufficio Stampa

Manuel D’Alessandro, imprenditore con dieci anni d’esperienza nel mondo della gastronomia, commenta così la nuova apertura: “Calamore è stato un vero e proprio successo. Tutte le persone che ci sono venute a trovare sull’isola ci chiedevano quando e soprattutto se Calamore sarebbe arrivato in tutte le città italiane. Il progetto di Fidenza Village, dove lanceremo anche la formula Calamore Cafè, sarà un progetto unico grazie anche alla collaborazione col Maestro Sal de Riso. Voglio ringraziarlo per l’estrema professionalità e disponibilità, siamo entrati subito in sintonia e siamo certi che le sue creazioni arricchiranno ancor di più la nostra offerta, rendendola unica nel suo genere”.

E prosegue: “Aprire il secondo Calamore nel giro di sei mesi è un sogno che piano piano si sta realizzando, voglio ringraziare anche Stash che, con entusiasmo, intuito e capacità imprenditoriali, contribuisce in maniera significativa ogni giorno alla riuscita di questo progetto”.

Conclude il Maestro Sal De Riso: “Come spesso accade, le collaborazioni più interessanti nascono spontaneamente. Chiacchierando con Stash e Manuel mi sono appassionato alla loro idea di ristorazione, che valorizza i prodotti del nostro territorio in chiave pop e contemporanea. Sono quindi felice che il mio dolce artigianale al profumo di Costiera rappresenti la ciliegina sulla torta del nuovo Calamore Cafè”.

Foto da Ufficio Stampa