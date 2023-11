I The Kolors finalmente al Forum di Assago: biglietti disponibili in prevendita dalle ore 15:00 di lunedì 13 novembre, tutte le info.

La data prevista è quella del 3 aprile 2024: i The Kolors annunciano il loro primo live al Mediolanum Forum di Assago. Una data evento, dopo il grandissimo successo internazionale di quest’estate di Italodisco con 134 milioni di streaming, triplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera. Non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza in cui si attraversa l’intero percorso della band dagli esordi fino ad oggi per cantare tutti insieme i loro più grandi successi.

Lunedì 13 novembre alle ore 15.00 si aprono le prevendite dei biglietti per il primo concerto dei The Kolors al Forum di Milano. I biglietti per The Kolors Forum, prodotto e organizzato da ColorSound, saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it/artist/the-kolors/ e nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali (info su www.colorsound.com).

RDS 100% Grandi Successi è radio ufficiale di The Kolors Forum.

Tutti i numeri di Italodisco

Italodisco è diventato di fatto il brano dell’estate 2023 con numeri impressionanti quali: