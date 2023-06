Demsky è uno Street Artist digitale famoso nel mondo: da oggi la metro di Brescia porta anche la sua firma

La città di Brescia continua a dialogare con l’arte contemporanea e la sostenibilità, portando avanti con fierezza la mission della sua nomina a Capitale della Cultura insieme a Bergamo: prosegue il progetto di trasformazione della metropolitana cittadina che, dopo aver visto le Connessioni di Luca Font, sperimenta un nuovo modello artistico con l’opera di un altro artista di fama internazionale: Demsky.

Demsky è uno Street Artist dall’estetica digitale, noto per le sue video-installazioni a Times Square, Tokyo e Hong Kong: le sue opere sono presenti in tutti e cinque i continenti e le sue video-installazioni hanno illuminato persino il celebre attraversamento di Shibuya.

A lui è stato dato il compito di trasformare un nuovo treno della metro in opera d’arte itinerante attraverso la città, regalando così un profilo sempre più internazionale alla “Leonessa”: la sua cifra stilistica è trasformare blocchi di informazione in opere d’arte, che danzano e si muovono nell’immaginazione dello spettatore, gettando di fatto un ponte tra l’avanguardia digitale e la bellezza estetica.

Il 20 giugno 2023 dal deposito di via Magnolini, destinato a diventare una sorta di Museo di Arte Pubblica a cielo aperto, partirà anche il treno “Hypr Metrobot™”: una declinazione dell’opera di Demsky che viaggerà per la Città per accogliere i viaggiatori e per portare l’arte contemporanea direttamente al territorio, creando momenti di bellezza incastonati nella quotidianità cittadina.

Non è il solo contributo di Demsky alla città di Brescia: anche il deposito della Metropolitana di Brescia avrà una facciata in pieno stile “digital”: un tripudio di colore ma soprattutto un’esperienza visiva che celebra una nuova creatività, che unisce le performance digitali di Demsky al concetto di pittura murale. Grazie alla tecnica di video-proiezione delle forme infatti lo spettatore vedrà sulle pareti, in prospettiva, un design che appare pianeggiante in un preciso punto di vista.

Hypr Metrobot™, con la curatela di Emotitech, è tra le iniziative di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023 e nasce su iniziativa di Brescia Mobilità e grazie a PEOPLE OF SHIBUYA.