Secondo un recente sondaggio, sono tra le mete preferite dagli italiani, soprattutto in autunno

Le terme sono una delle destinazioni più gettonate per chi è in cerca di relax e di uno stacco dalla vita frenetica di tutti i giorni: sono una vera meraviglia della natura e si trovano in diversi luoghi del mondo. PiratinViaggio (la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group) ha lanciato un sondaggio che conferma questo trend: tra gli intervistati, ben 7 persone su 10 sono state alle terme almeno una volta nella vita, 9 su 10 hanno intenzione di visitarle in futuro e per il 43% il periodo ideale per farlo è proprio l’autunno.

Ma quali sono le terme da visitare almeno una volta nella vita?

Blue Lagoon, Islanda: in cima alla lista dei desideri dei rispondenti del sondaggio di PiratinViaggio si posiziona questa affascinante meta islandese dall’atmosfera quasi surreale: è possibile immergersi nelle calde acque di una grandissima piscina all’aperto caratterizzata da un colore azzurro intenso, circondata dalle rocce e dalla vegetazione islandese e dai densi vapori. Sebbene non si tratti di una piscina termale naturale (l’area deriva dal riciclo delle acque utilizzate dalla vicina centrale geotermica elettrica), è comunque una destinazione unica da visitare.

Terme libere di Saturnia, Toscana: conosciute anche come Cascate del Mulino, queste terme naturali ad accesso libero hanno avuto origine dall’effetto modellante di una cascata che ha creato diverse piscine calcaree dove è possibile immergersi. Le calde acque vantano effetti benefici sulla pelle, ma anche sugli apparati digestivo, circolatorio e motorio.

Terme di Széchenyi, Ungheria: i bagni termali Szechenyi, incastonati in un maestoso edificio situato nel cuore del Parco Városliget, sono sicuramente le terme più famose di Budapest. Oltre ai numerosi spazi interni – tra piscine di diverse tipologie, saune e bagno turco – è possibile godere anche di una vasta piscina all'aperto che diventa ancora più affascinante nel periodo autunnale, quando le temperature notoriamente rigide della città iniziano ad abbassarsi.

Terme nel mondo, dall’Italia alla Giordania

Bagni Vecchi e Bagni Nuovi di Bormio, Lombardia: situati nell'Alta Valtellina, questi due centri termali sono delle vere e proprie perle per chi è alla ricerca di una pausa rigenerante a contatto con la natura. QC Terme Bagni Vecchi, il più antico dei complessi termali della zona, vanta una grotta sudatoria naturale e una piscina panoramica all'aperto, dalla quale è possibile godere di una splendida vista sulla vallata che racchiude Bormio. QC Terme Bagni Nuovi, ospitate in un bellissimo complesso in stile liberty, sono apprezzate in particolare per i cinque diversi settori di benessere in cui sono suddivise e per l'infinity pool con vista panoramica sulle Alpi.

Terme di Hammamat Ma’In, Giordania: queste spettacolari terme naturali, situate al di sotto del livello del mare nella depressione del Mar Morto, sono una tappa d’obbligo per una pausa rilassante lungo la Strada dei Re. Le calde acque, con temperature tra i 45° e i 60°, sgorgano dai picchi del Wadi Zarqa Ma’in creando delle cascate che vanno ad alimentare piscine e vasche termali. È presente sia un’area pubblica sia una parte riservata ai resort.

Terme Beppu, Giappone: Beppu è una delle località termali più incantevoli del Giappone, in cui è possibile alloggiare nei ryokan (tradizionali hotel giapponesi) e rilassarsi nei meravigliosi onsen (nome giapponese per stazione termale). Le circa 3000 sorgenti di origine vulcanica presenti nel paese creano un’atmosfera molto suggestiva, con fumi bianchi che si alzano dalle stradine del centro e vapori bollenti che avvolgono le case.

Da Bucarest alla Cappadocia, viaggi da sogno con terme incluse

Therme Bucuresti, Romania: nella capitale rumena è situato il più grande centro termale d’Europa: le Therme Bucuresti, suddivise in tre aree tematiche separate. Ogni sezione ha delle particolarità distintive: l’area “Galaxy”, dotata di scivoli e di una spiaggia di sabbia, è pensata per il divertimento delle famiglie. L’area “The Palm” deve il proprio nome alle oltre 500 palme che la circondano ed è pensata per il relax a 360°. Infine l’area “Elysium”, fornita di sei diversi tipi di saune, è dedicata al wellness.

Pamukkale, Turchia: tra le attrazioni di punta della Cappadocia figurano le terme libere di Pamukkale, letteralmente "castello di cotone". A renderle uniche sono le terrazze di travertino, che sembrano cascate di cristallo bianco lungo le pendici di una collina. Queste terrazze sono formate da depositi di carbonato di calcio lasciati dall'acqua termale che sgorga dalle sorgenti sotterranee. Nel corso dei secoli, queste deposizioni hanno creato vasche e bacini naturali di acqua calda. Queste sorgenti sono ricche di minerali, tra cui il calcio e il magnesio, e sono utilizzate per scopi terapeutici dai tempi dell'antica Roma.