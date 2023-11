Un’agenzia di viaggi statunitense ha annunciato una crociera interamente dedicata ai fan di Taylor Swift. Dettagli e prezzi.

Che per Taylor Swift, fresca del titolo di Artista dell’Anno per Apple Music, sia un periodo d’oro non ci sono dubbi. E la stagione di successi, tra ascolti record e tour sold out a ogni latitudine, non accenna a rallentare. Ora si aggiunge una nuova, curiosa, iniziativa dedicata alla superstar che di certo i fan più accaniti apprezzeranno. Parliamo di una crociera interamente tematizzata che promette di regalare un’esperienza unica al largo della Florida.

A proporre il viaggio a tema Swift è un’agenzia di viaggi, la Marvelous Mouse Travels, la cui nuova proposta è in calendario per l’autunno del 2024 con partenza da Miami. L’itinerario prevede, infatti, di salpare il 21 ottobre 2024, un giorno dopo lo spettacolo finale dell’Eras Tour, per un percorso di quattro notti alle Bahamas a bordo della lussuosa Royal Caribbean Allure of the Seas.

Foto Kikapress

Le giornate saranno scandite da un fitto programma eventi in via di definizione che mettono al centro la passione per l’artista e il coinvolgimento dei fan in viaggio. Dalle feste a tema al karaoke, fino al Taylor Trivia: l’agenzia promette davvero divertimento a 360 gradi. “Che siate o meno in possesso dei biglietti per il tour, vi invitiamo a unirvi a noi per un momento fantastico dedicato ai fan!”, riporta Forbes secondo quanto scritto dagli agenti di viaggio sul sito web.

La promessa è, dunque, quella di celebrare “Taylor, fare nuove amicizie […] scambiarsi braccialetti dell’amicizia e godersi tutto ciò che la nave ha da offrire”. È importante sottolineare che la crociera non è approvata né tantomeno sponsorizzata dalla Swift o dal suo management. Si tratta, infatti, di un evento nato dalla passione dei fan per i fan, per un’esperienza memorabile e divertente per tutti gli Swifties a bordo.

I biglietti per questa avventura esclusiva variano da $1,500 a circa $2,100 e sono disponibili tramite una lista d’attesa. Secondo Marvelous Mouse Travels ci sono ancora camere disponibili, ma si stanno rapidamente esaurendo. Potrebbero anche essere previste nuove disponibilità a tariffe differenti. Per gli interessati, non resta che aspettare.

Intanto, i fan italiani hanno già una data ben segnata in calendario per il 2024, quando Taylor Swift sarà nel nostro Paese proprio con The Eras Tour. La leg europea prenderà il via il prossimo 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra. All’interno del tour ci saranno anche due attesissime date italiane previste per il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.





Foto Kikapress