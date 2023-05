L’urban explorer Piero Armenti guiderà delle giovani coppie alla scoperta della Grande Mela in ‘Il mio viaggio a New York’

Se amate i viaggi e siete sempre alla ricerca di nuovi punti di vista, non potete perdervi il nuovo programma condotto dall’urbana explorer Piero Armenti. Si intitola ‘Il mio viaggio a New York’ ed è un docureality che andrà in onda a partire dal 18 settembre su Mediaset Infinity, live streaming e on demand.

Il fondatore dell’omonimo tour operator, nel corso delle sei puntate della durata ognuna di 15 minuti, porterà una coppia di turisti italiani alla scoperta della Grande Mela in una versione inedita, straordinaria e magica.

«Ho iniziato a raccontare New York su Facebook nel 2014, per gli amici che erano incuriositi dalla mia vita nella grande mela. – racconta Armenti – Già durante i primi giorni, vidi che l’interesse cresceva per i miei racconti, aumentavano i followers che chiedevano consigli di viaggio e così abbiamo aperto l’agenzia. Il passaggio alla TV rappresenta una sfida, la possibilità di raggiungere un pubblico trasversale, che già mi segue sui social, attraverso un progetto televisivo divertente, incentrato su New York; una bella sfida che mi entusiasma parecchio».

Tra rocambolesche avventure e luoghi iconici, l’urban explorer ci mostrerà i lati segreti di una delle città più iconiche del mondo.

«La maggior parte di noi è cresciuta guardando film e serie americane. – racconta Flavia Triggiani regista e autrice insieme a Marina Loi del docureality – New York fa parte del nostro immaginario, ma percorrerla con Piero Armenti e con il docu-reality “Il mio viaggio a New York tv show” sara’ un’esperienza unica che gli spettatori compiranno immedesimandosi nella coppia scelta per partecipare al programma.»

Chi è Piero Armenti?

Classe 1979, Piero Armenti è un imprenditore, scrittore ed un urban explorer a New York. È un camminatore un viaggiatore un amante dell’avventura. Giornalista professionista, dottorato all’Università Orientale di Napoli, ha vissuto in Venezuela per cinque anni, ha visitato l’America Latina e nel 2011 si è trasferito nella Grande Mela. tre anni dopo (2014) ha fondato ‘Il mio viaggio a New York’ tour operator che oggi è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire la vera anima di questa città.

«Piero Armenti, urban explorer per eccellenza, è un uomo che è riuscito ad esaudire ogni suo desiderio. – Raconta Marina Loi – Arrivato negli Stati Uniti per studiare,è riuscito a creare un piccolo impero aiutando gli italiani a conoscere New York in ogni sfaccettatura . Ed ora che è all’apice, farà vivere un’esperienza “dal vivo” sugli schermi televisivi a una coppia che non era mai stata nella Grande Mela.»



Il programma è realizzato con la collaborazione di La Compagnie, compagnia aerea francese che opera esclusivamente servizi Business Class, e Europ Assistance, compagnia di assicurazioni appartenente al Gruppo Generali.

Crediti foto@Ufficio stampa