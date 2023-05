In occasione del primo compleanno della tratta Milano – New York, siamo saliti sull’Airbus A321neo FHNCO de La Compagnie per scoprire cosa significa volare ‘Smart’.

Dopo giornate di grigiore e umidità alle stelle da far piombare quasi in autunno, il cielo del varesotto si è fatto perdonare. E ha regalato un pomeriggio di primavera coi fiocchi, perfetto per apprezzare in tutto il suo splendore anche un aeroporto come quello di Milano Malpensa con la sua cornice alpina. Sulla pista, in bella mostra come si conviene nelle migliori occasioni, c’è uno dei due aeromobili che costituiscono la flotta de La Compagnie. La compagnia aerea Smart Business Class al 100% nata nel 2014 ha da poco festeggiato il primo compleanno della tratta Milano MXP e New York Newark ed è più in forma che mai.

L’hub lombardo si aggiunge, così, a Parigi Orly che opera voli transatlantici di linea regolari su New York e servizi stagionali verso Nizza Nice Côte d’Azur. 76 posti-letto completamente reclinabili (provare per credere), menù ricercati firmati da chef francesi, americani e italiani, connessione wi-fi illimitata e gratuita. Sono solo alcuni dei piaceri che volare con La Compagnie assicura ai viaggiatori, compresi i più esigenti. Anche per questo, la compagnia aerea propone una seri eventi che rendono i voli un’occasione più unica che rara.

Foto da Ufficio Stampa

Per spegnere la candelina numero 1, per esempio, il Milano – New York ha coinvolto l’illustratore Ale Giorgini chiamato a disegnare il legame simbolico tra le due città. Non solo, l’artista è stato ospite a bordo dell’Airbus e tutti i viaggiatori hanno ricevuto una copia autografata dell’illustrazione realizzata. “Una vista paesaggistica senza interruzioni, una sorta di eco visiva che mette in relazione le due città”, ha spiegato Ale Giorgini.

Due città, due anime

“Due città con similitudini e rimandi visivi, ma con caratteristiche profondamente uniche sia negli spazi sia nelle persone che le abitano”, prosegue il disegnatore. “Al centro dell’illustrazione, una viaggiatrice che osserva le nuvole danzare e dar vita ai panorami cittadini, alle persone e ai ricordi di viaggio”. “L’approccio creativo e l’offerta smart de La Compagnie ci posizionano come una società moderna, indipendente e flessibile”, racconta commenta Christian Vernet, CEO de La Compagnie.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

“Valori che si riflettono anche nella scelta delle nostre tratte aeree e nello specifico nello spirito di due città vibranti e all’avanguardia come Milano e New York. Muovendoci con agilità, abbiamo la possibilità di monitorare le tendenze e avere uno sguardo costantemente orientato al futuro. Così da intercettare desideri ed esigenze del mercato per poi orientare le decisioni di investimento”, conclude Vernet.

Dopo un 2022 che ha visto 14.382 passeggeri volare con il vettore francese per raggiungere la Grande Mela da Milano, La Compagnie guarda con fiducia al futuro. “L’ambizione è di portare avanti il suo sviluppo per rafforzare il servizio delle sue tre linee regolari per New York e di prevedere l’apertura di una nuova rotta entro 2 anni”, afferma il CEO.

Foto da Ufficio Stampa