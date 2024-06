Nel cuore dell’ hub creativo Moysa, l’esperienza ‘Fun Dining’ diventa per tutti grazie alla proposta di Alegre Milano.

C’è un nuovo indirizzo in città. Alegre Milano, il ristorante nel cuore del centro musicale Moysa (via Giacomo Watt 32) ha aperto al pubblico inaugurando anche il nuovo spazio dehor. La cucina, guidata dallo chef Matteo Gritti, ha già deliziato i palati di personalità della musica e dello sport, presenze fisse nell’hub creativo di Shablo e Fabrizio Ferraguzzo. E ora regala a tutti la sua esperienza tra relax e convivialità secondo il concept Fun Dining.



L’offerta, infatti, è nel segno di un’accoglienza professionale e insieme informale, con attenzione alla qualità – di piatti e servizi – e alla piacevolezza del momento ideale per socializzare. Che si tratti di una colazione di lavoro o di una cena a fine giornata, l’anima camaleontica della location sa adattarsi alle necessità della clientela in maniera del tutto naturale. Per un’esperienza gastronomica e non solo di alto livello.

Alegre Milano si articola in diversi spazi multifunzionali, tra i quali la Terrazza che si sviluppa attorno al bancone, il primo stampato in 3D di Milano firmato dagli architetti di XAARCHIVE Studio con materiale PETG riciclabile. Quindi l’accogliente Alegre Cafè e il Moysa Club, con sale e giardini riservati dove la musica si mescola alla mixology del bartender Alberto Giacomelli.

Musica e sport al Moysa



Fabrizio Ferraguzzo e Shablo, fondatori di Moysa, hanno ideato l’hub per offrire ali artisti uno spazio in cui lavorare a tutte le fasi della creazione musicale. Un polo produttivo di oltre 2mila mq che permette, dunque, di dedicarsi alla registrazione, produzione e realizzazione di un disco fino alle prove live del tour. Solo nell’ultimo anno Alegre Milano ha accolto gli artisti assieme alle loro famiglie, management e crew. Tra loro Måneskin e Sfera Ebbasta, ma anche personalità dello sport, come Paolo Maldini e Adriano Galliani.

Ristorante e Terrazza Alegre / Aperto dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 22

Business lunch: dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14.30

Aperitivo: dal lunedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30

Cena: dal lunedì al sabato, dalle 19.30 alle 22

Alegre Cafè

Aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18

Info: alegremilano.com

