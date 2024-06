Una Trieste sold out ha accolto la data zero di ‘Max Forever (Hits Only)’, primo tour negli stadi di Max Pezzali. Ad accompagnarlo anche una banda.

È partito da Trieste, con una data zero sold out allo Stadio Nereo Rocco, il Max Forever (Hits Only) di Max Pezzali. E per il suo primo tour negli stadi, l’artista ha scelto una compagnia speciale con cui è stato protagonista di una parata nel cuore della città. Così sarà a ogni tappa, con lo show anticipato il giorno prima da una sfilata per le vie di una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine sulle note dei successi di Pezzali.

Una vera e propria festa, da nord a sud Italia, per tutta l’estate con la banda che sarà anche protagonista sul palco durante il tour come parte integrante dello show. Dopo l’accoglienza caloroso dei concerti di Max nei palazzetti tra il 2022 e il 2023, con un doppio appuntamento allo stadio San Siro e un travolgente Circo Massimo, l’artista intergenerazionale arriva negli stadi.

Foto da Ufficio Stampa

Lo spettacolo è completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa leg. Come sempre Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

LEGGI ANCHE: — Piero Pelù esplora i ‘Deserti’ nel nuovo album: «Riflessi e proiezioni»

Ecco le date di Max Forever (Hits Only) – prodotto da Vivo Concerti –, i cui biglietti son, sono disponibili online:

09 giugno – Trieste , Stadio Nereo Rocco (data Zero) SOLD OUT

, Stadio Nereo Rocco (data Zero) SOLD OUT 19 giugno – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 22 giugno – Bologna , Stadio Dall’ara

, Stadio Dall’ara 23 giugno – Bologna , Stadio Dall’ara SOLD OUT

, Stadio Dall’ara SOLD OUT 27 giugno – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 30 giugno, 01 e 02 luglio – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 09 lugli– Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 13 luglio – Bari, Stadio San Nicola

RED VALLEY FESTIVAL 2024

15 agosto – Olbia, OLBIA ARENA

Immagini da Ufficio Stampa