Undici brani inediti, un feat. con i Calibro 35 e una versione unplugged de Il mio nome è mai più per i 25 anni della pubblicazione. È questo l’organigramma di ‘Deserti’, il nuovo album di Piero Pelù disponibile dal 7 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi su etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Secondo capitolo della Trilogia del disagio inaugurata da ‘Pugili fragili’, il progetto discografico è un concept album che indaga nelle varie forme di deserto che possiamo attraversare.

“Questo nuovo album è per me molto importante, è un disco di svolta sia musicale sia nella conoscenza di me stesso”, ci spiega Pelù. “Nello scrivere ho scoperto anche un Piero nuovo e tutta questa novità, insieme alla mia storia passata, è finita nel disco”. Un album, prosegue il rocker, che fin dalla copertina racconta i suoi intenti.

“La fotografia è una pozzanghera, non è un cielo e se ci si fa caso ci sono tanti punti che lo dimostrano”, prosegue Pelù. “Quindi, delle volte, si può vedere il cielo guardando in terra e viceversa, si può guardare la terra guardando il cielo. Questo gioco di riflessi è molto importante per questo album perché io mi sono riflesso in me stesso, ho riflettuto su me stesso e mi sono poi proiettato nella scrittura di questo disco”.

Un lavoro nato da uno stop forzato a cui gli acufeni hanno obbligato l’artista. “Il tempo del riposo mi ha dato modo di fermarmi e riflettere, guardarmi dentro e guardare tutto quello che mi circonda”, racconta ancora. “Ho viaggiato, ho letto, ho scritto, mi sono confrontato con altri artisti. Quello che ho capito è quello che ho cercato di raccontare in questo album. I deserti che attraverserete con me ascoltando questo disco sono deserti e desertificazioni a cui ci stiamo purtroppo assuefacendo senza riuscire a reagire come dovremmo”.

Attraverso i ‘Deserti’

Ecco, allora, i deserti affettivi, quelli sentimentali, quelli dei social e quelli per le vie delle città. E poi quelli del dolore e quelli delle guerre. Non a caso, infatti, nel disco Pelù propone una versione unplugged del brano Il mio nome è mai più che proprio quest’anno spegne le sue prime candeline. Era, infatti, il 17 giugno 1999 quando Piero, Luciano Ligabue e Lorenzo Jovanotti scrissero il brano i cui proventi furono destinati alle attività di Emergency in Afghanistan, Cambogia, nei paesi della ex Jugoslavia e in Sierra Leone.

Un impegno, quello del rocker, ancora fortissimo. “Il mio impegno su questi temi è chiaro fin dal 1982 quando pubblicai ‘Guerra’, il mio primo album. Se volessi oggi potrei pubblicare un disco intero raccogliendo tutte le canzoni che ho scritto sul tema della guerra e il valore della pace”. In prima linea per sostenere battaglie sociali, politiche e ambientali, anche per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere Emergency.

L’album, oltre che in digitale, è disponibile e in formato fisico:

CD

vinile blu trasparente

vinile nero 180 gr.

in esclusiva su Amazon la versione CD e la versione LP trasparente autografati

sullo store del sito ufficiale la musicassetta in versione limitata e numerata

Piero Pelù sarà impegnato per tutto l’anno nel Deserti Tour 2024, al via con la leg estiva il prossimo 29 giugno e poi nei club durante l’autunno. Ecco le date (Friends and Partners):

29 Giugno – Spilimbergo (PN), Spilinand Music Festival, Area La Favorita

(PN), Spilinand Music Festival, Area La Favorita 08 Luglio – Genova , Estatespettacolo 2024, Arena Del Mare (area Porto Antico)

, Estatespettacolo 2024, Arena Del Mare (area Porto Antico) 12 Luglio – Bergamo , Nxt Station, Piazza Degli Alpini

, Nxt Station, Piazza Degli Alpini 26 Luglio – Castiglione Del Lago (PH), Lacustica Festival, Rocca Medioevale

(PH), Lacustica Festival, Rocca Medioevale 27 Luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

(MC), Arena Beniamino Gigli 03 Agosto – Baia Domizia (CE), Arena Dei Pini – Summer Festival

(CE), Arena Dei Pini – Summer Festival 09 Agosto – Asiago (VI), piazza Carli

(VI), piazza Carli 16 Agosto – Noto (SR), Scalinata Della Cattedrale

(SR), Scalinata Della Cattedrale 18 Agosto – Bagheria (PA), Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

(PA), Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano 20 Agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

(RC), Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello 22 Agosto – San Pancrazio Salentino (BR), Festival San Pancrazio, Forum Eventi

(BR), Festival San Pancrazio, Forum Eventi 24 Agosto – Veroli (FR), Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

(FR), Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia 13 Settembre – Cernobbio (CO), Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

(CO), Lake Sound Park, Ex Galoppatoio 4 e 5 Novembre – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 11 e 12 Novembre – Milano , Magazzini Generali

, Magazzini Generali 17 e 18 Novembre – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 24 Novembre – Padova , Hall

, Hall 28 Novembre – Bologna , Estragon Club

, Estragon Club 01 e 02 Dicembre – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 07 Dicembre – Napoli , Casa Della Musica

, Casa Della Musica 14 Dicembre – Modugno (BA), Demode’

