Inaugurata alla Casa degli Artisti l’experience ‘The World of Shōgun’ che porta l’antico Giappone a Milano: i vip della serata e l’allestimento.

È stata presentata in anteprima, nella serata di giovedì 29 febbraio, The World of Shōgun, esperienza multisensoriale dedicata al mondo degli Shōgun. Realizzato con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, l’evento celebra la cultura e i protagonisti di un’epoca ricca di fascino e tradizioni in omaggio all’attesissima serie originale FX Shōgun in esclusiva su Disney+.

L’allestimento a tema permette letteralmente di immergersi nelle atmosfere di un villaggio del Giappone medievale, fra storia e arti, grazie a raffinate scenografie tridimensionali. In occasione dell’anteprima, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport non si sono lasciati sfuggire la possibilità di fare un salto nel Paese del Sol Levante. Tra i presenti, Mario Fargetta, Giovanni Caccamo, Ignazio Moser, Sophie Codegoni, Ivana Mrazova, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

E durante il cocktail, gli ospiti hanno potuto incontrare Chef Hiro, Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese, che ha raccontato aneddoti e curiosità su alcuni piatti.

LEGGI ANCHE: — La vera storia di ‘Shōgun’ e del samurai inglese William Adams

The World of Shōgun: l’allestimento alla Casa degli Artisti

Lo spazio si articola su due piani e comprende anche contenuti video e performing arts dal vivo, con opere d’arte originali dalla fine del 1600 al periodo Meiji. Si possono apprezzare l’antica arte della scrittura (Shodo) e della decorazione così come la cerimonia del tè in una tipica casa del piacere (Okiya). E ancora, si può assistere a una performance con il tradizionale ventaglio e mettere piede nella casa dello Shōgun decorata da un pregevolissimo arazzo.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

L’intero percorso è stato supervisionato da Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi. The World of Shōgun è aperta al pubblico venerdì 1 e sabato 2 marzo, a Milano presso lo spazio espositivo della Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi, 89/A). Maggiori informazioni QUI.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa