Si solleva il sipario su ‘Lucca Comics & Games’ 2023, che alza l’asticella rispetto al passato: tutto su ospiti, eventi e concerti.

È una conferenza/non conferenza quella che si è tenuta a Milano per presentare Lucca Comics & Games 2023, in piena linea con lo slogan di questa edizione: Together. Insieme, perché – come sottolineato durante la presentazione – è il pubblico il vero protagonista della manifestazione. E, proprio per la sua community, quest’anno Lucca Comics & Games ha deciso di alzare l’asticella a partire dagli spazi: parliamo infatti di più di 45.000 mq di area espositiva (10% in più rispetto al 2022) su cui musica, fumetti, cinema e videogiochi la faranno da padroni.

Il fumetto a Lucca Comics & Games 2023

Partiamo da uno dei core principali della manifestazione: il fumetto. Nel 2023 sono attesi più di 300 artisti, tra cui 45 ospiti internazionali per un totale di 61 case editrici. Dopo i già annunciati Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa e Masaaki Ninomiya, altri sei nomi di punta del panorama fumettistico giapponese vanno ad arricchire lo straordinario parterre di ospiti asiatici. Grazie alla collaborazione con Coconino, Usamaru Furuya sarà ospite di Lucca Comics & Games con incontri e firmacopie e sarà anche uno dei protagonisti delle esposizioni allestite a Palazzo Ducale con la sua mostra, dal titolo This Time is Different.

Kan Takahama sarà poi protagonista della mostra off Kan Takahama: le storie nascoste e incontrerà il pubblico in sessioni di firme ed eventi. E ancora Keigo Shinzo, Shintaro Kago (che presenta la sua prima serie a fumetti), Eldo Yoshimizu e Satsuki Yoshino, autrice di Barakamon. Annunciati infine Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin, Tony Valente.

Dal fumetto anglosassone arrivano a Lucca anche Bryan Talbot, Declan Shalvey, Jesse Jacobs e il duo Joe Kelly e Ken Niimura, che presentano Sergente Immortale per Bao. Il panorama franco/belga ed europeo sarà esplorato da moltissimi autori tra cui Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudžuka, Martin Panchaud, Elizabeth Pich e il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, La regina di Babilonia, in collaborazione con CONG.

I fumettisti italiani presenti a Lucca Comics & Games 2023

L’Italia sarà rappresentata da oltre 250 artisti. Tra questi Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi e tantissimi altri. Ma il fumetto italiano è protagonista anche con due superlative antologiche, dedicate a due maestri nostrani e diversissimi tra loro: oltre alla già annunciata mostra di Dino Battaglia (in Chiesa dei Servi) nel quarantennale della morte, a Palazzo Ducale sarà possibile fare un viaggio nella multisfaccettata opera di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, scomparso nel 2019 ed eletto Maestro del Fumetto postumo nel 2020 a Lucca Comics & Games. Tenete d’occhio gli incontri sul sito della manifestazione. Oltre ai firmacopie e ai talk, sono previste anche tre sessioni con editor internazionali: CB Cebulski (Editor in Chief della Marvel), Jim Lee (che ricopre una delle cariche più alte in DC) e Shunsuke Tanaka, editor di Kodansha.

Dopo il primo colpo di fulmine durante Lucca Changes nel 2020, torna infine in grande stile a Lucca Comics & Games Max Pezzali, per presentare un progetto che lo vedrà protagonista mercoledì 1° novembre al Teatro del Giglio (orario tbc).

30 anni di Lucca Games

Passiamo al secondo core di Lucca Comics & Games – il mondo ludico – che quest’anno spegne ben 30 candeline. Per l’occasione il Grog, storica mascotte, ha subito il restyling del maestro Karl Kopinski. Gli ambassador di Lucca Games sono poi il già annunciato Joe Manganiello e la new entry Lillo Petrolo. A Lillo e ai suoi maestri è dedicata la mostra Lillo e il Grog: viaggio al centro del modellismo, presso Palazzo Arnolfini. Qui sarà possibile ammirare anche le miniature dipinte da Josè Da Vinci, Sergio Calvo Rubio, Arnau Lazaro, Fabrizio Russo, Francesco Farabi, David Arroba, Max Richiero, Pietro Balloni, Luciano Leni, Giovanni Bosio, Alessandro Marinone, Andrea Jula, Danilo Cartacci e molti altri. All’interno della mostra un angolo dedicato al Grog, scolpito da Silvia Corso, prodotto da Greebo e dipinto eccezionalmente da Lillo stesso.

Infine, il 2 novembre, Lillo sarà protagonista del main event sul palco del Grog Live Show. Lillo e Joe Manganiello saranno contrapposti in un ironico incontro/scontro nei panni di Grog e Arkhan.

Anche Magic: The Gathering compie 30 anni

Nel 2023 anche Magic: The Gathering compie trent’anni. Lucca Comics & Games fa un omaggio al primo trading card game della storia e alla sua community dedicandole una mostra in Palazzo Arnolfini e una Magic Alley a Lucca Games, che ospiterà ben 18 artisti di fama internazionale. È inoltre prevista l’anteprima italiana del documentario su Magic: The Gathering Igniting the Spark, che verrà proiettato per la prima volta proprio a Lucca alla presenza di regista, showrunner e produttori. I percorsi espositivi dedicati al gioco e al fantastico non sono mai stati così ricchi: quest’anno si contano ben 6 mostre, tra cui ricordiamo anche quella dedicata a J.R.R. Tolkien. Other Minds and Hands: JRRT50 nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto nel Palazzo delle Esposizioni dove saranno esposti anche lavori originali del grande illustratore Angus McBride.

Per gli appassionati di Gioco di Ruolo dal vivo come ogni anno torna anche The Citadel con tornei, dimostrazioni, sfilate ed eventi interattivi. Tra i tantissimi eventi, segnaliamo anche l’anteprima del gioco di carte collezionabili Star Wars: Unlimited e la prima volta in Italia di Free League. Spazio anche al librogame e alle celebrazioni per i 20 anni di Sine Requie, il celebratissimo gioco di Serpentarium.

Il riferimento per il mondo del gioco è il padiglione Carducci, che ospiterà più di 150 espositori tra gioco da tavolo, di ruolo, miniature, trading card game ed artisti. Al centro del padiglione, il Grog Live Show e l’Area Performance, che festeggia quest’anno i suoi venticinque anni di attività.

L’area movie

Torna a Lucca poi l’intera compagine delle piattaforme streaming. Prime Video accoglierà i fan a Lucca Comics & Games all’interno di spazi esclusivi e porterà al festival una serie di ospiti d’eccezione: da Fabio De Luigi a Lillo Petrolo passando per Maccio Capatonda. Per gli amanti del brivido in programma uno dei titoli più attesi della stagione, Five Nights at Freddy’s di Emma Tammi. In occasione dell’uscita di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente, i fan potranno trovare a Lucca tante imperdibili sorprese legate al nuovo film. Altro imperdibile appuntamento con il cinema italiano sarà l’anteprima nazionale di Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica.

In occasione poi del trentennale di Jurassic Park arriverà in città un’installazione per celebrare la saga di Steven Spielberg. Non possiamo poi ignorare la TOEI Animation Europe Festa. Si tratta di una serie di momenti imperdibili dedicati ai fan dell’animazione giapponese e di alcune delle properties più amate dal pubblico. Crunchyroll torna a Lucca per l’edizione 2023 con uno stand tutto nuovo per celebrare il mondo degli anime insieme a tutti i fan.

Il mondo fantasy

L’area dedicata agli immaginari del fantastico in tutte le loro declinazioni si amplia. Il padiglione San Martino, dedicato alla narrativa e al mondo Luk For Fantasy, passa da 400 mq a ben 800 mq. L’area Fantasy quest’anno raddoppia anche gli ospiti internazionali e moltiplica le lingue (quattro oltre l’italiano): Luk for Fantasy conterà sulla presenza di ben 20 autori provenienti da tutto il mondo (tra i quali la già annunciata Kim Bo-Young, autrice di fantascienza coreana, e Jonathan Stroud, autore della saga Scarlett & Browne).

Tra gli eventi clou, gli eventi di celebrazione dei 50 anni dalla morte di J.R.R. Tolkien tra i quali una mostra nelle sale della Fondazione Banca del Monte di Lucca dal titolo Other Minds and Hands: JRRT50 nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto. Ospite d’eccezione dei festeggiamenti tolkieniani Brian Sibley, uno tra i massimi esperti di fantastico internazionale. Tra i ritorni dei grandi autori internazionali, Christopher Paolini: l’autore del Ciclo dell’Eredità sarà ospite del canale Twitch di Lucca Comics & Games il 1° novembre per presentare in anteprima mondiale assoluta Murtagh, il nuovo spin off della celebre saga del Cavaliere di Draghi Eragon.

Dopo il recente successo delle mostre a Tenoha a Milano, Benjamin Lacombe torna a Lucca Comics & Games per L’ippocampo edizioni con i suoi volumi illustrati dedicati al Paese del Sol Levante, come Storie di fantasmi del Giappone e Spiriti e creature del Giappone. Lo stesso editore porterà a Lucca Comics & Games l’autrice francese Camille Monceaux con la sua saga Le cronache dell’acero e del ciliegio, una delle serie young adult più amate.

Musica

La LC&G Music Tent è la nuova struttura che accoglierà gli spettacoli musicali. Dopo i già annunciati eventi a tema Spirits of folk e Battle of Empires, il concerto che festeggerà i 60 anni di carriera degli Oliver Onions il 3 novembre vanterà le voci dei grandi attori Franco Nero e Giancarlo Giannini. Nel 40esimo anniversario del celebre anime L’incantevole Creamy non poteva mancare la regina delle sigle Cristina D’Avena. Il 4 novembre l’artista ci regalerà Sognando Creamy, accompagnata da una band rock e da un ensemble appartenente al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Il tutto sarà arricchito dalle suggestioni visive realizzate dal maestro Paolo Barbieri.

Tantissimi gli eventi pomeridiani, tra cui segnaliamo gli immancabili appuntamenti con il K Pop Contest e l’Anime Vocal Contest. Chiusura in bellezza, direttamente dal mondo di ZeroCalcare, con gli attesissimi Giancane e Gli Ultimi.

I videogiochi a Lucca Comics & Games 2023

Videogames protagonisti a Lucca Comics & Games 2023. L’epicentro sarà il Riot Stadium (Pala Tagliate), area in cui Riot Games concentrerà le fasi finali dei tornei più importanti dell’anno. Inoltre, grazie alla contemporaneità dei Mondiali 2023 di League of Legends (in programma dall’11 ottobre al 19 novembre in Corea del Sud), sarà possibile assistere in diretta dal Riot Stadium a due dei quattro match in programma ai WORLDS Quarterfinals Official Italian Broadcast.

Presenti anche Bandai Namco e Bandai Spirits presso la Palestra Ducale Maria Luisa con tante novità, gli store ufficiali e alcune attesissime anteprime. TEKKEN 8 e SAND LAND saranno infatti giocabili in fiera per tutti per la prima volta in Italia. PLAION trasformerà la Casermetta San Paolino nella casa di Sonic, per tutti e cinque giorni i giorni del Festival. Al suo interno verrà celebrato il lancio di Sonic Superstars e l’universo Sonic. Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive all’interno dell’ormai tradizionale stand monografico in Piazza Bernardini. Gli appassionati potranno provare le ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch, come il nuovo Super Mario Bros. Wonder.

Japan Town e il mondo dei cosplayer

Infine, il Japan Town si amplia. L’area vi accoglierà con la mostra dedicata ai 40 anni de L’incantevole Creamy, a cura di Giorgia Vecchini e in collaborazione con Studio Pierrot. Spazio anche ai cosplayer – ormai vere istituzioni di Lucca Comics & Games – con lo storico Lucca Cosplay Contest e un tributo in occasione dei 60 anni di Dottor Who. Mega raduno anche per i characters DC Comics, in collaborazione con Gotham Shadows, con la partecipazione speciale del super ospite del festival Jim Lee.