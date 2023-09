A Lucca Comics & Games 2023 ci sarà anche Max Pezzali, che presenterà il suo comic book e il tema del nuovo tour.

Durante la conferenza (non conferenza) di presentazione di Lucca Comics & Games 2023, è stata annunciata anche la presenza Max Pezzali che presenzierà per parlare del suo comic book. Pezzali torna dunque al mondo del fumetto, immaginario da sempre vicino a lui e parte integrante del suo percorso fin dagli esordi sulla scena musicale. Per dare vita al progetto – la cui produzione è affidata a Lucca Comics & Games – Max ha voluto al suo fianco figure professionali d’eccezione con cui ha già collaborato durante la sua trentennale carriera.

Il comic book, infatti, è stato illustrato e sceneggiato dal celebre fumettista Roberto Recchioni. Le grafiche sono invece state curate da Sergio Pappalettera, storico collaboratore di Max Pezzali e autore delle copertine degli album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est. Pappalettera è anche l’art director della data evento Circo Max tenutasi lo scorso 2 settembre al Circo Massimo di Roma. Il comic book sarà disponibile per l’acquisto a Lucca durante i giorni del festival. Negli stand troverete tre versioni a tiratura limitata con copertina regular, variant e white. Di quest’ultima saranno disponibili solo 250 copie autografate da Max Pezzali e disegnate da Roberto Recchioni in diretta al Lucca Comics & Games.

Max Pezzali, il comic book svela il tema della prima stagione del nuovo tour

Il comic book svelerà il tema della prima stagione del nuovo tour negli stadi di Max Pezzali. I live prenderanno poi vita e tridimensionalità nelle date live previste nel 2024. A queste faranno seguito – prossimamente – altri capitoli, rinnovando di volta in volta temi, raffigurazioni e personaggi.

Max Pezzali continuerà a farci cantare nell’estate 2024 con Max Forever (Hits Only), la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi, prodotto da Vivo Concerti. Trieste, Torino, Roma e una doppia data a Milano sono le tappe già annunciate. A queste si aggiunge un nuovo appuntamento a Bologna, domenica 23 giugno 2024.