Panini Comics presenta ‘Paper Mitologia’, dal 13 marzo la nuova collana che racconta a fumetti i miti classici. I dettagli.

Arriva in edicola, fumetteria e su Panini.it mercoledì 13 marzo Paper Mitologia, la collana a fumetti nuova di zecca di Panini Comics. Ideata per gli appassionati di fumetto e mitologia – ma non solo –, proietta nel mondo del mito greco e romano i personaggi Disney per raccontare storie di dei e di eroi. Da Paperoga Prometeo che ambiva a conquistare il fuoco a Topolino nei panni di Ulisse. E chissà che le pagine disegnate non attirino anche la curiosità degli studenti che si ritrovano per le mani una versione insolita di quello che imparano a scuola.

Cover da Ufficio Stampa

Ogni numero contiene diverse storie, da quelle più note a quelle meno conosciute. E alcune sono avventure entrate nella storia del fumetto disneyano, create da artisti italiani e internazionali. Altre, invece, sono inedite, appartenenti alla serie La Grande Mitologia Papera, scritta da Luca Barbieri.

Il primo volume contiene otto storie realizzate tra il 1990 e il 2012, come Paperoga e le avventure di Paper-Hur, dei brasiliani Ivan Saidenberg e Irineu Soares Rodrigues. Ma anche Paperoga Prometeo e la conquista del fuoco, intuizione dello sceneggiatore Roberto Gagnor disegnata da Alessandro Gottardo e apparsa per la prima volta su Topolino nel 2012. O ancora Topolino e il vero Ulisse, riduzione a fumetti dell’Odissea scritta da Caterina Mognato e disegnata da Maurizio Amendola nel 1995.

Per la serie La Grande Mitologia Papera, di Luca Barbieri, nel primo numero sono inserite Paperina Didone e la pelle di bue, disegnata da Emilio Urbano, e Gastone Giasone e il vello d’oro, per i disegni di Giampaolo Soldati.

Foto da Ufficio Stampa