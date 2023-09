J-POP Manga annuncia l’ospite internazionale Mingwa a Lucca Comics & Games: l’autrice di ‘BJ Alex’ per la prima volta in Italia.

J-POP Manga ha annunciato la presenza a Lucca Comics & Games dell’ospite internazionale Mingwa. Un annuncio che ha reso più che felici gli appassionati di Boy’s Love e trasmesso in live Twitch sui canali di Lucca Comics & Games, in compagnia della streamer Kafkanya. Mingwa approda a Lucca dalla Corea del Sud e sarà una prima volta in Italia per l’autrice di BJ Alex.

Nata sulla piattaforma di webcomic Lezhin e pubblicata in volume dopo il grande successo online, BJ Alex è la serie rivelazione di Mingwa e una delle opere più originali del genere BL, con lettrici e lettori in tutto il mondo. Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong-gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di festa con gli amici, Dong-gyun non si rende conto che il suo compagno di corso Jiwon ha un fisico molto familiare… che sia proprio lui BJ Alex? E, se così fosse, nella sua vita privata sarà davvero come i suoi fan lo immaginano?

Mingwa sarà a Lucca durante i giorni della fiera e incontrerà i lettori per eventi dedicati e signing session.